Remis-Flut: Top-Trio im Gleichschritt - Gütersloh unterliegt Schermbeck

Sechs Unentschieden - darunter die drei Punkteteilungen des Top-Trios - gab es am 16. Spieltag der Oberliga Westfalen. Die Remis-Flut der Spitzenteams nicht nutzen konnte der Tabellenvierte Gütersloh, der auswärts in Schermbeck 0:1 unterlag.

Es war ein zähes Unterfangen am Freitagabend im Lohrheidestadion zwischen der heimischen SG Wattenscheid 09 und der SpVgg Vreden. 90 Minuten versuchten die Bochumer in Führung zu gehen, scheiterten aber mehrmals an Breuers im Gästetor und am Aluminium. Vreden stand taktisch gut und machte es der Heimelf nicht leicht. In der Nachspielzeit brach der Ex-Bundesligist jedoch den Bann. Der Ball landete aber zunächst im falschen Tor. Yildiz lenkte eine Kopfballverlängerung von Vredens Hinkelmann unhaltbar für Isik in die eigenen Maschen. Doch Wattenscheid hatte immerhin noch einen Pfeil im Köcher. In der fünften Minute der Nachspielzeit schafften es die Gäste nicht, den Ball aus dem Gefahrenbereich zu klären. Der eingewechselte Kleine nutzte die unübersichtliche Situation und netzte zum Last-Minute-Punktgewinn ein. Recht zufrieden waren jedoch beide Seiten nicht mit dem einen Zähler. Die einen, weil in den 90 Minuten davor deutlich mehr drin gewesen wäre, die anderen, weil man einen sicher geglaubten Sieg, der Vreden zunächst über den Trennstrich der Oberliga Westfalen katapultiert hätte, noch aus der Hand gab.

Im zweiten Freitagsspiel musste sich die TSG Sprockhövel zuhause der Hammer SpVg knapp geschlagen geben. Für die Gastgeber wäre zumindest ein Punkt möglich gewesen, doch meist war gegen die kämpferischen Gäste beim gut aufgelegten Oberwahrenbrock Schluss. Saramann erzielte den einzigen Treffer des Tages. Sein Freistoß schlug aus über 25 Metern halbrechter Position durchaus haltbar für Knälmann im Tor ein (22.). Die Gäste, die allerdings drei Spiele mehr haben, zogen durch den 1:0-Erfolg in der Tabelle an Sprockhövel vorbei und liegen nun einen Platz vor der TSG auf Rang zwölf.

Spektakel gab es am Samstagnachmittag zwischen dem ASC Dortmund und dem RSV Meinerzhagen. Der Underdog ging zunächst nach nur neun Minuten durch Spais in Führung. Das 0:1 war der Weckruf für die Gastgeber, die innerhalb einer Viertelstunde durch Friedrich (14.), Franke (19.) und Werlein das Spiel zu ihren Gunsten an sich rissen. Der nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Rausch sorgte in der 69. Minute für die vermeintliche Entscheidung. Die Gäste aber ließen sich noch nicht unterkriegen. Spais (71.) schnürte wenige Sekunden nach dem 1:4 seines Doppelpack und verkürzte noch einmal. Bei den Gastgebern ließen nun deutlich die Kräfte nach. Baumann (87.) läutete mit dem Anschlusstreffer zum 3:4 spannende Schlussminuten ein. Diese überstand der ASC Dortmund jedoch und festigte im letzten Spiel des Jahres seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Fünf Unentschieden am Sonntag

Sonntags war der Tag der Unentschieden. Fünf der sechs Begegnungen endeten mit einem Remis. Der TuS Erndtebrück führte bereits mit 2:0 in Clarholz kassierte in der Schlussphase aber noch zwei Gegentore. Primus Paderborn II musste bei der SG Finnentrop-Bamenohl in letzter Sekunde den Ausgleich durch König (90.+4) schlucken, die punktgleichen "Käner" verspielten gegen Preußen Münster II eine 1:0-Führung. Ebenso erging es dem Holzwickeder SC gegen Schlusslicht Herne und dem FC Eintracht Rheine, der sich gegen die Sportfreunde Siegen durch ein Eigentor in der Schlussminute selbst um drei Zähler brachte. Von diesem Ergebnis profitierte vor allem der SV Schermbeck, der durch Karagülmez Treffer die Punkte gegen den FC Gütersloh zuhause behielt und sich an Rheine und Siegen in der Tabelle vorbeischob.