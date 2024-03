Reitz: "Es kann nicht immer nur nach oben gehen"

In der Hinrunde setzte Rocco Reitz als Senkrechtstarter Duftmarken in der Bundesliga und direkt auch in der U 21. Zuletzt läuft es aber weder für Gladbach noch für das Borussia-Eigengewächs persönlich. Da kommen die DFB-Junioren gerade recht.

Besonders die Wochen im November und Dezember 2023 wird Reitz nicht vergessen. Bundesliga-Torpremiere gegen Wolfsburg, Tor in Dortmund und dazwischen sogar ein Doppelpack beim 4:1 gegen Estland als Joker fürs U-21-Nationalteam bei der ersten Nominierung und dann noch ein Doppelpack gegen Bremen. Höhepunkte als Sinnbild für ein starkes Halbjahr des Gladbacher Eigengewächses, das sich als eine der Saison-Entdeckungen überraschend kurz nach Saisonstart einen Stammplatz in seinem Herzensverein erobert hatte.

Doch zuletzt lief es weder für die Borussia rund, noch für Reitz persönlich. Viermal saß der zentrale Mittelfeldspieler in der Bundesliga zunächst wieder auf der Bank, die schwache Phase des Teams von Gerardo Seoane mit dem Pokalaus bei Drittligist Saarbrücken als Tiefpunkt hängt dem 21-Jährigen noch in den Klamotten. Da kommt ihm der Tapetenwechsel in der Länderspielphase gerade recht.

Wir können gemeinsam Fußball zocken und Spaß haben. Rocco Reitz

DFB-Outfit statt Gladbach-Alltag, andere Gesichter, andere Abläufe. Mit den Gleichaltrigen, die Reitz nach zwei Joker-Auftritten im November schon als "alte Kumpels" bezeichnet, habe man eben die gleichen Themen im Leben, die Stimmung sei automatisch gut. "Und wir können gemeinsam Fußball zocken und Spaß haben, das ist immer schön", sagte Reitz in einer DFB-Medienrunde.

Mit Zocken will Reitz keine mangelnde Ernsthaftigkeit ausdrücken, vielmehr steht es wohl für Leichtigkeit, die an guten Tagen auch sein technisch beschlagenes Spiel ausmacht. Spielwitz kann das Team von Antonio Di Salvo grundsätzlich gut gebrauchen, wenn es am Freitag (18 Uhr in Chemnitz, LIVE! bei kicker) gegen eine mutmaßlich wieder sehr tief stehende Kosovo-Auswahl geht. Beim 3:0 im Hinspiel knackten die DFB-Junioren den Defensivriegel erst ab der 74. Minute.

Chancen auf die Startelf

Reitz möchte frisches "Selbstvertrauen" bei der U 21 sammeln und hat durchaus Chancen auf sein erstes Startelfmandat. Durch die Beförderung von Maximilian Beier zum A-Nationalteam ist es gut möglich, dass Freiburgs Merlin Röhl auf die Zehn rückt und somit der offensivere Part auf der Doppelsechs neben Kapitän Eric Martel frei würde.

Eine mögliche Rolle für Reitz, der unerfreuliche Phasen wie die aktuelle realistisch einzuschätzen weiß: "Es kann nicht immer nur nach oben gehen wie bei einer Rakete. Das ging ja wirklich von null auf 100, die Halbserie am Anfang. Es wird immer mal Dellen geben und Momente, in denen man einen kleinen Durchhänger hat. Davon darf man sich gar nicht aus der Bahn werfen lassen." Seine Devise: "Einfach weitermachen und Vollgas geben, dann kommt das schon wieder."