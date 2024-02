Reitmaier-Verlängerung in Schweinfurt: "Es müssen einige Faktoren passen"

Marc Reitmaier hat beim 1. FC Schweinfurt 05 eine stabile Einheit geformt und daran auch in der noch laufenden Vorbereitung gefeilt. Ob er das über den Sommer hinaus bei den Schnüdeln machen wird, das hängt derzeit noch in der Schwebe.

Dass der 1. FC Schweinfurt 05 als Tabellenfünfter überwintern würde, hätten alle Verantwortlichen nach der Reamateurisierung wohl blind unterschrieben. So überraschend das Abschneiden in der Regionalliga Bayern war, so wenig ist es der derzeitige Stand in der Vorbereitung auf die Restrunde, die für die Nullfünfer am 24. Februar mit dem Nachholspiel gegen die zweitplatzierte DJK Vilzing beginnt. Zwei Testspiele, zwei Siege - auch wenn Bayernligisten die Gegner waren, die Schweinfurter präsentieren sich schon ziemlich stabil.

2:1 gegen den FV 04 Würzburg, 6:2 gegen den FC Coburg - "gute Ansätze, aber in einigen Bereichen müssen wir noch feilen", bilanzierte 05-Trainer Marc Reitmaier ein wenig zwiespältig, bei genauerem Hinhören jedoch mit Hang zur Zufriedenheit. "Wir haben im Herausspielen und Verwerten von Torchancen Fortschritte gemacht, müssen aber schneller und schnörkelloser nach vorn spielen, unsere Tempospieler besser einsetzen. Wir haben nicht super überperformt, aber wir sind im Soll."

Ob seine Mannschaft auf Anhieb anknüpfen könne an die bis dato starke Runde, will Reitmaier nicht in Frage stellen. "Wir brauche da einen Sahnetag", sieht er den FC 05 zum Auftakt zwar in der Außenseiterrolle, eine größere Durststrecke, die plötzlich nochmal für Abstiegsnöte sorgen könnte beim aktuellen Fünften, befürchtet er ebenso wenig, wie einen daraus resultierenden Negativ-Flow: "Wir sind so gefestigt, dass wir vieles aushalten können."

Frisorger ersetzt Hänschke

Ein gutes Beispiel war das Handling einer wenig erfreulichen Nachricht: Marc Hänschke, rechts hinten eine Bank, sagte aus beruflichen Gründen Servus. Schwupps zauberte Sportleiter Andreas Brendler mit Kevin Frisorger einen mehr als nur adäquaten Ersatz aus dem Hut. Einen Spieler, der zuletzt beim FV Illertissen unter Vertrag gestanden hatte, aber als beruflich-bedingt in die Heimat zurückkehrender Würzburger bestens ins regionale Konzept passt. In der Vorbereitung deutete der frühere Kickers-Akteur schon mal an, dass er sowohl in der Innenverteidigung als auch außen einsetzbar ist.

Während der Kader, in dem der nach langer Verletzungspause wieder einsatzbereite Stürmer und Ex-Aubstadter Andre Rumpel als Neuzugang zu werten ist und in den mit Elias Wehner auch der bisherige Kapitän und Toptorschütze der eigenen Bayernliga-U-19 befördert worden ist, mit Blick auf die Saison 2024/25 langsam Formen annimmt, ist die Personalie des Trainers noch offen. Reitmaiers Vertrag läuft im Sommer aus. Brendler und der Coach selbst sprechen von guten Gesprächen. Mit einem verdächtigen Augenzwinkern lässt Reitmaier jedoch durchblicken: "Es müssen einige Faktoren passen, aber ich fühle mich wohl in Schweinfurt."

Derweil ist eine Regionalliga-Partie der Nullfünfer wie zu erwarten verschoben worden: Statt am Karfreitag gastiert der FC 05 einen Tag früher am Gründonnerstag, 28. März (19 Uhr), beim FC Bayern München II.