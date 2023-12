"Reine Zerstörungswut": Energie Cottbus hadert mit Vandalismus im Gästeblock

Zum wiederholten Male ist der FC Energie Cottbus Opfer von Vandalismus im Gästeblock geworden. Im Stadion der Freundschaft seien laut Vereinsangaben zuletzt Schäden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Nicht nur sportlich hat der Nordost-Titelaspirant Energie Cottbus zuletzt die ein oder andere Delle abbekommen. Auch auf den Tribünen haben die letzten Wochen ihre Spuren hinterlassen. Auf den Rängen im Gästeblock sowie in den Innenräumen seien laut Vereinsangaben während der letzten beiden Heimspiele Schäden in Höhe von 20.000 Euro entstanden, so der FC Energie in einer Meldung.

Nicht nur das hitzige 0:1 im Topspiel gegen den BFC Dynamo, das aufgrund von zahlreichen Raketen aus dem Gästeblock sogar kurz vor dem Abbruch stand, habe dabei das reinste Chaos hinterlassen. Auch eine Woche zuvor sollen Anhänger von Carl Zeiss Jena im Gästeblock randaliert haben. Cottbus spricht von "reiner Zerstörungswut und purem Vandalismus." Besonders ärgerlich dürfte dabei für die Verantwortlichen sein, dass die Schäden nicht von den Versicherungen gedeckt werden - und Energie somit selbst für die entstandenen Reparaturkosten aufkommen muss.

So sollen Anhänger des FC Carl Zeiss Jena am 21. Oktober 2023 massive Zerstörungen in den Sanitäranlagen verursacht haben, die zu Teilen bereits wiederhergestellt wurden. In der Bestandsaufnahme wurde registriert, dass Waschbecken aus den Verankerungen gerissen und auch der Unterbau mit Rohrleitungen sowie Anschlüssen in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Weiterhin wurden Fliesen beschädigt, Sanitär-Interior wie Seifenspender, Papierhalter und Toilettensitze herausgerissen sowie Toilettenanlagen mit Hilfe von Papier verstopft. Sitze im Block S1 wurden aus den Verankerungen gerissen. Das Hinzuziehen von Fachfirmen hätte laut Vereinsangaben eine Gesamtschadenshöhe von rund 12.000 Euro ergeben. Eine Regulierung des Schadens habe der FC Carl Zeiss Jena abgelehnt und auf seinen Rechtsbeistand verwiesen.

Cottbus erstattet Strafanzeige

Am vergangenen Wochenende sollen dann die Anhänger des BFC Dynamo nahtlos weitergemacht und die Rechnung weiter in die Höhe getrieben haben. So wurde offenbar unter anderem im Sanitärcontainer hinter dem Block ein Brand entfacht und dessen Interior demoliert, Sitze aus dem Block herausgerissen sowie das Fangnetz durch den Einsatz von pyrotechnischen Erzeugnissen beschädigt. In beiden Fällen hat Cottbus Strafanzeige erstattet.