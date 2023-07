Reimers: Saisonziel der Hamburger U 21 "lässt sich nicht in der Tabelle beziffern"

Zwei Drittliga-Absteiger, drei Oberliga-Aufsteiger - aber eigentlich hat die Regionalliga Nord noch einen sechsten Neuling zu bieten: den Nachwuchs des Hamburger SV, der einen riesigen Umbruch hinter sich hat.

Denn der HSV hat sich selbst auferlegt, mit einer U 21 aufzulaufen Dadurch gerieten nun viele Spieler an die Altersgrenze und mussten mangels Perspektive gehen. Trainer Pit Reimers hat jetzt die Aufgabe, turnusmäßig eine nahezu komplett neue Mannschaft aufzubauen.

"Unser Saisonziel lässt sich nicht in der Tabelle beziffern. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns an der erfolgreichsten Saison aller Zeiten und der Vizemeisterschaft messen zu lassen. Es geht darum, dass sich die jungen Spieler an den Männerfußball gewöhnen und sich mit den erfahrenen Spielern in der Regionalliga auf hohem Niveau messen und weiterentwickeln", sagt Reimers. Wie weit der Weg dorthin ist, zeigte der letzte Test vor dem Start: Gegen den Greifswalder FC setzte es nach 120 Minuten die 0:8-Niederlage. "Das war schon deutlicher als erhofft. Aber jeder Feldspieler hatte nochmal die Gelegenheit, Spielpraxis zu sammeln und gegen eine Mannschaft, die sicher in der Regionalliga Nordost oben mitspielen wird, viel zu lernen", analysiert der Coach.

Neue Teamstruktur

Trotz der unbefriedigenden Testspielergebnisse ("Wir haben uns ja absichtlich starke Gegner ausgesucht.") sieht er sein Team auf dem richtigen Weg: "Die Jungs ziehen gut mit, und wir sind bislang weitestgehend ohne Verletzungen durchgekommen. Aber wir mussten auch erstmal eine neue Mannschaftsstruktur bilden. Bestes Beispiel: Alle fünf Mitglieder unseres Mannschaftsrats sind nicht mehr da." Kapitän Jonah Fabisch wechselte in die 2. Liga zum 1. FC Magdeburg, vier weitere Abgänge sind nun Drittliga-Profis.

"Natürlich werde ich alle im Auge behalten und mich über jeden Einsatz freuen. Aber der Blick geht nach vorne und richtet sich auf uns, denn wir als Trainerteam können frische Nachwuchskräfte entwickeln, die ihren Durchbruch schaffen - im besten Fall beim HSV", sagt Reimers. Dabei bleibt er bei dem von ihm und Nachwuchschef Horst Hrubesch entwickelten Konzept, keinen älteren Führungsspieler als "rechte Hand" zu verpflichten. "Nein, die Jungs sollen selbst Verantwortung übernehmen und sich nicht verstecken. Zudem würde ein Älterer auch die für jeden Einzelnen wichtige Spielzeit blockieren", erklärt Reimers.

Bis wann dieses Konzept Erfolg haben wird, lässt er offen. Immerhin hat es schon einmal sehr gut funktioniert, als Reimers während Corona bis zu siebenmal pro Woche ohne Ergebnisdruck trainieren konnte, während die Regionalliga-Konkurrenz per Videokonferenz nicht viel mehr als Yoga praktizierte. Nun geht es allerdings auch um Resultate - am besten gleich zum Start gegen den Nachbarn Eintracht Norderstedt. Die Vorfreude steigt, denn die beiden Duelle waren zuletzt die spektakulärsten und wohl besten der vergangenen Saison: 3:3 und 3:2.