Zwei Dämpfer hat der FC Ingolstadt zuletzt hinnehmen müssen, mit zwei Siegen wollen die Schanzer das Kalenderjahr abschließen. Am Abend gastiert Halle an der Donau.

Will mit dem FCI 2022 wieder die Kurve kriegen: Rüdiger Rehm. IMAGO/Dünhölter SportPresseFoto

Ziemlich enttäuscht hatte der FC Ingolstadt am Wochenende die Heimreise aus Paderborn angetreten. "Dieses Spiel müssen wir gewinnen, weil wir die bessere Mannschaft waren", konstatierte Trainer Rüdiger Rehm am Montag auf der Pressekonferenz. Nach früher Führung verloren die Schanzer mit 1:2 beim FC Verl und kassierten damit die zweite Niederlage in Reihe.

Individuelle Fehler seiner Mannschaft, aber auch des Schiedsrichter-Teams, das den Gästen einen regulär erzielten Treffer zum möglichen 2:0 aberkannte, hätten mit dazu beigetragen, dass trotz "guter Leistung" des FCI am Ende nichts Zählbares heraussprang.

"Wir müssen diese Widerstände bekämpfen, wir müssen die schweren individuellen Fehler abstellen", forderte Rehm vor den beiden finalen Spielen am Abend gegen den Halleschen FC (19 Uhr, LIVE! bei kicker) und am Samstag (14 Uhr) beim MSV Duisburg. Wichtig sei auch, wie die Spieler nach Patzern reagieren. So habe Torhüter Marius Funk beim 1:3 gegen Viktoria nach seinem frühen Bock zum 0:1 eine sehr gute Reaktion gezeigt und die Schanzer mit zahlreichen Paraden im Spiel gehalten.

Kurzum, der FCI will vor der WM-Pause den Bock umstoßen und den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. "Wir wollen gewinnen und haben auch eine gewisse Pflicht, nach zwei Niederlagen wieder zu siegen", so Rehm. "Aus diesen zwei Spielen wollen wir sechs Punkte holen und das ist auch das erklärte Ziel." Die Mannschaft sei "heiß und hochmotiviert, das Spiel für sich zu entscheiden".

Bis auf langzeitverletzte Spieler steht Rehm für das Spiel gegen den HFC ("Eine unangenehme Mannschaft") der komplette Kader zur Verfügung, auch der angeschlagene Torschütze Moussa Doumbouya steht aller Voraussicht nach bereit.