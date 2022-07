Regionalliga Bayern: Modus, Favoriten, Übertragung

Die Regionalliga Bayern startet am 14. Juli in die Saison. Alles Wissenswerte zur neuen Spielzeit...

In der Vorsaison wurde die SpVgg Bayreuth Meister in der Regionalliga Bayern. IMAGO/Peter Kolb

Start und Schluss: Von wann bis wann geht die Regionalliga Bayern?

Die Saison in der Regionalliga Bayern beginnt am Donnerstag, 14. Juli 2022, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Buchbach und Unterhaching. Der letzte Spieltag (38) findet am Wochenende rund um den 27. Mai 2023 statt.

Wie viele Mannschaften nehmen teil?

Das Teilnehmerfeld in der Saison 2022/23 in der Regionalliga Bayern umfasst 20 Klubs und damit wieder eine gerade Anzahl an Teams.

Welche Zweitvertretungen sind in der Regionalliga Bayern vertreten?

In der kommenden Saison sind vier Reserve-Mannschaften von Profiklubs in der Regionalliga Bayern vertreten: Bayern München II, der 1. FC Nürnberg II, die SpVgg Greuther Fürth II und der FC Augsburg II.

Wer ist neu in der Regionalliga Bayern?

Aus der 3. Liga abgestiegen sind die Würzburger Kickers und Türkgücü München, das schon nach dem Rückzug aus dem Spielbetrieb seit März als Absteiger feststand. Aufgestiegen sind der DJK Vilzing (Meister Bayernliga Nord) und die SpVgg Hankofen-Hailing. Die SpVgg Ansbach sicherte sich außerdem über die Relegation einen Platz.

Wieso nimmt die Türkgücü München an der Regionalliga teil?

Türkgücü München musste nach dem Zwangsabstieg aus der 3. Liga einen Antrag auf Eingliederung stellen. Diesem gab der Bayerische Fußball-Verband statt. Die Münchner durften in der Regionalliga Bayern starten, weil sie auch die Stadionfrage geklärt haben: Türkgücü will im Grünwalder Stadion und im Olympiastadion spielen.

Wer sind die Favoriten?

Zum Favoritenfeld zählen in dieser Saison Vize-Meister Bayern München II, der ambitionierte 1. FC Schweinfurt, die SpVgg Unterhaching sowie Drittliga-Absteiger Würzburger Kickers. Chancen werden auch Wacker Burghausen eingeräumt.

Wie ist die Aufstiegsregelung?

Der Meister der Regionalliga Bayern qualifiziert sich in dieser Spielzeit für die Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Dort trifft der Erstplatzierte auf den Meister der Regionalliga Nordost. In zwei Partien geht es dann um einen Startplatz in der 3. Liga 2023/24.

Wie ist die Abstiegsregelung?

Die letzten vier Mannschaften steigen ab. Der 15. und der 16. spielen in der Relegation gegen die Vizemeister Nord- und Süd-Staffeln der fünftklassigen Bayernliga.

Wer qualifiziert sich für den DFB-Pokal?

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) vergibt einen seiner zwei Startplätze für den DFB-Pokal 2023/24 an den Meister der Regionalliga Bayern, unabhängig vom Ausgang der Aufstiegsspiele zur 3. Liga. Der andere Platz wird über den Landespokal vergeben, an dem auch Drittligisten teilnehmen.

Wo werden die Spiele der Regionalliga Bayern übertragen?

Einzelne Spiele werden bei Sporttotal.tv übertragen.

Wie lange ist die Winterpause in der Regionalliga Bayern?

Die traditionell längere Winterpause in der Regionalliga Bayern beginnt nach dem 24. Spieltag am Wochenende rund um den 3. Dezember. Fortgesetzt wird die Spielzeit dann am Wochenende des 25. Februar mit dem 25. Spieltag.

Wer setzt sich oben durch, wer richtet den Blick nach unten?

