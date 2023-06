Regensburg statt Halle: Gebhardt bleibt in der 3. Liga

In der vergangenen Spielzeit machte Felix Gebhardt beim Halleschen FC auf sich aufmerksam. Statt nach seiner Leihe fest zum HFC zu wechseln, schließt sich der Torhüter Jahn Regensburg an - und unterschreibt langfristig beim Zweitliga-Absteiger.

In 36 von 38 möglichen Drittliga-Spielen stand Felix Gebhardt für den Halleschen FC in der vergangenen Spielzeit zwischen den Pfosten und verdiente sich dabei die kicker-Note 3,03. Wenig verwunderlich also, dass der HFC den 21-Jährigen, den man vom FC Basel ausgeliehen hatte, gerne weiter bei sich gesehen hätte.

Nun ist jedoch klar: Aus einem Gebhardt-Verbleib in Halle wird nichts, der Torhüter schließt sich Liga-Konkurrent und Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg an. Bei den Oberpfälzern ist er als Nummer eins vorgesehen. "Wir sind sehr froh, dass sich Felix dazu entschieden hat, den nächsten Karriereschritt beim SSV Jahn zu machen", freut sich Philipp Hausner, kaufmännischer Geschäftsführer in Regensburg, in einer Mitteilung über die Verpflichtung.

"Mit ihm bekommen wir einen talentierten und ambitionierten Torhüter, der ein großes Potenzial besitzt. Seine Fähigkeiten hat er in der vergangenen Drittliga-Saison beim Halleschen FC bereits unter Beweis gestellt", weiß Hausner die Qualitäten Gebhardts zu schätzen. Der viermalige deutsche U-20-Nationaltorhüter stammt aus der Jugend des FC Basel und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des 20-fachen Schweizer Meisters.

Vertrag bis 2026

"Die Gespräche haben mir sofort ein gutes Gefühl gegeben, auch die strukturellen Voraussetzungen hier sind äußerst gut und ich bin überzeugt, mich hier gut weiterentwickeln zu können", so Gebhardt, der in der Oberpfalz einen Vertrag bis Sommer 2026 unterschreibt, bei seiner Unterschrift.

Gebhardt ist nach Andreas Geipl, Noah Ganaus, Rasim Bulic, Noel Eichinger, Alexander Bittroff und Bryan Hein bereits der siebte Neuzugang des Jahn.