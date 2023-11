Regensburg feiert neunten Sieg in Folge: "Schon eine Hausnummer"

Durch den Siegtreffer von Florian Ballas gegen Dresden feierte Jahn Regensburg den neunten Sieg nacheinander. Trotz des Sprungs an die Tabellenspitze bleiben die Oberpfälzer aber bodenständig.

Die Freude der Regensburger kannte keine Grenzen mehr. Vor Glück jubelnd oder auch nur ungläubig lächelnd lagen sich die Spieler und Verantwortlichen nach Abpfiff in den Armen und feierten später zusammen mit den über tausend mitgereisten Fans. Gerade hatte der Jahn mit 1:0 bei Dynamo Dresden gewonnen und sich an den Sachsen vorbei an die Tabellenspitze geschoben.

"Ich freue mich einfach ungeheuer für die Mannschaft. Wir arbeiten sehr hart und haben uns heute belohnt", strahlte Trainer Joe Enochs nach Abpfiff bei "MagentaSport". Zuvor hatte er aber lange zittern müssen. Sein Team war über 90 Minuten hinweg die klar unterlegene Mannschaft gewesen, lediglich der Chancenwucher der Dresdner verhinderte eine Niederlage.

"Solche Spiele gibt es immer mal, wo wir sehr intensiv gegen den Ball arbeiten müssen. Wir haben viele Chancen der Dresdner gut überstanden und in der Schlussphase dann den Lucky Punch gesetzt", analysierte der Jahn-Coach die Partie.

Enochs lobt "Mannschaftsspieler" Ballas

Tatsächlich stellte Florian Ballas mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit den Spielverlauf völlig auf den Kopf. Ausgerechnet Ballas, der zwischen 2016 und 2020 selbst vier Jahre lang das Dresdner Trikot getragen hatte.

Und der erst in der 60. Minute ins Spiel gekommen war, obwohl er unbedingt von Anfang an habe spielen wollen gegen seinen Ex-Klub, wie er selbst sagte. Doch da der Verteidiger zuvor drei Wochen verletzt gefehlt hatte, brachte Enochs ihn nur von der Bank - eine "bescheidene Entscheidung", wie der Trainer selbst zugab.

Umso mehr freute sich der 30-Jährige über sein Tor: "Ich war froh, als ich endlich reinkam. Dass dann ausgerechnet ich das Tor mache, so ist der Fußball dann manchmal." Und auch Enochs lobte seinen Spieler, nicht nur für den Siegtreffer, sondern vor allem für die Leistung in der Verteidigung. "Er hat einfach bewiesen, dass er ein Mannschaftsspieler ist!"

Mannschaftliche Geschlossenheit als Schlüssel

Überhaupt wird die mannschaftliche Geschlossenheit meist hervorgehoben, wenn es um das Erfolgsgeheimnis der Regensburger geht. "Es bringt derzeit viel Spaß", gab Enochs zu, und auch Ballas pflichtete bei: "Wir genießen die Phase total. Das hätten wir uns zu Beginn der Vorbereitung noch nicht erträumen lassen."

Wir sind ambitioniert, aber bodenständig. Joe Enochs

Neun Spiele in Serie hat der Jahn nun gewonnen - "schon eine Hausnummer", wie der Trainer feststellte, gerade gegen heimstarke Dresdner, die zuvor daheim elf Siege in Serie feiern durften.

Enochs und Ballas wollen auf dem Boden bleiben

Doch zu großen Ansagen locken ließ sich Enochs nicht: "Wir sind ambitioniert, aber bodenständig und denken von Spiel zu Spiel." Jetzt gehe es nur darum, sich auf das kommende Spiel gegen den SC Freiburg II vorzubereiten (3.12., 16.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Da müssen wir genauso intensiv gegen den Ball arbeiten wie heute, denn die spielen richtig guten Fußball", analysierte der 52-Jährige vorab.

Und auch der Torschütze blieb auf dem Boden - trotz des Spitzenplatzes in der Tabelle: "Es liegt noch viel Arbeit vor uns." Einsatz und Leidenschaft - Komponenten, auf die es laut Ballas in der 3. Liga ankomme - müssten Woche für Woche abrufen werden. "Wir versuchen, in jedem Spiel Gas zu geben", so der Verteidiger.

Für den Moment gönnte Enochs seinen Spielern eine kleine Feier, die Rückfahrt könne gut werden, glaubte er. Doch gebe es trotz des Sieges keinen zusätzlichen freien Tag als Belohnung. "Unsere Stärke ist die Fitness, wie wir auch heute gezeigt haben. Die müssen wir uns unter der Woche hart erarbeiten", blieb der US-Amerikaner hart.