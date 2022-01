Reddemann bleibt bis 2024 - HFC erhofft sich "einen Schub"

Der Hallesche FC hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Innenverteidiger Sören Redemann bis Juni 2024 verlängert - und erhofft sich dadurch "einen Schub".

Die Saison hatte miserabel begonnen für Sören Reddemann. Bereits am zweiten Spieltag hatte sich der 25-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Wadenbeinbruch operiert werden. Davor hatte er seit seinem Wechsel an die Saale im Sommer 2020 stets zum Stammpersonal gehört und bisher 37 Pflichtspiele für den HFC bestritten.

Noch monatelanger Pause hat Reddemann die langwierige Verletzung inzwischen auskuriert und will im neuen Jahr wieder angreifen. Einen zusätzlichen Anreiz gab es vonseiten des Vereins, der den am Saisonende auslaufenden Vertrag um drei weitere Jahre ausdehnte. "Wir hoffen, dass ihm die Vertragsverlängerung und das damit verbundene Vertrauen einen Schub gibt, um wieder an die alte Leistungsstärke vor seinem Wadenbeinbruch anzuknüpfen", erklärte Sportdirektor Ralf Minge am Dienstag.

Mit seinem starken linken Fuß sei Reddemann "wichtig für den Spielaufbau, verfügt zudem über eine gute Grundschnelligkeit und die Statur für einen robusten Abwehrspieler", so Minge weiter. Reddemann selbst unterstrich, dass er sich in Halle und in "dieser Mannschaft" wohlfühle - und meinte: "Sowohl unser Team als auch ich persönlich sind mit der Entwicklung noch nicht am Zenit."