Real reist nach Leipzig - Drei Leistungsträger bleiben zurück

Real Madrid steht in der Champions League zwar schon im Achtelfinale, der Gruppensieg ist aber noch nicht eingetütet. In Leipzig wird dem Titelverteidiger ein wichtiges Trio fehlen.

14 Siege, zwei Remis, keine Niederlage: Real Madrid hat nahezu perfekt in die Saison gefunden. AFP via Getty Images

Auf den Anblick des frischgebackenen Ballon-d'Or-Gewinners wird das Leipziger Publikum verzichten müssen. Der kommende Champions-League-Gegner der Mannschaft von Marco Rose, Titelverteidiger Real Madrid, reiste ohne Mittelstürmer Karim Benzema an, der am vergangenen Wochenende auch schon den Liga-Sieg über den FC Sevilla (3:1) verpasst hatte.

Der 34-jährige Franzose, bisher nicht ganz in der Überform der Vorsaison, kommt auch wegen kleinerer Verletzungen noch nicht richtig in Tritt. Aktuell laboriert er an Muskelbeschwerden - und weil sich Real durch das 1:1 gegen Schachtar Donezk bereits frühzeitig für das Achtelfinale qualifiziert hat, geht Trainer Carlo Ancelotti kein vermeidbares Risiko ein.

Valverde konnte nur noch hinken

Das gilt auch im Fall von Fede Valverde, Reals bislang überragendem Spieler in dieser Spielzeit. Gegen Sevilla hatte der Uruguayer in den Schlussminuten - von Gegenspieler Papu Gomez - noch einen bösen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen, bis zum Schlusspfiff konnte der dynamische Mittelfeldspieler nur noch hinken.

Wie Benzema ist der 24-jährige Valverde, der nach 16 Pflichtspielen bereits auf sieben Tore kommt (zwei Vorlagen), in der spanischen Hauptstadt geblieben. Damit müssen die Königlichen beim Wiedersehen mit Leipzig also auch auf den Spieler verzichten, der beim ersten Duell in Madrid mit seinem späten Treffer zum 1:0 den Sieg (2:0) eingeleitet hatte.

Der Dritte im Bunde ist Routinier Luka Modric, der zunächst zwar im Aufgebot gestanden hatte, ohne Nennung eines Grundes allerdings doch zu Hause blieb. Im Mittelfeld muss sich Ancelotti etwas überlegen.

Während Real das Achtelfinal-Ticket schon sicher hat, ist der Gruppensieg das noch nicht. In Gruppe F liegen die Madrilenen zwei Spieltage vor Schluss mit zehn Punkten auf Platz eins, es folgen Leipzig (sechs), Donezk (fünf) und das abgeschlagene Celtic (ein Zähler). Mit einem Auswärtssieg am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) hätte der Titelverteidiger die Spitzenposition in der Tasche - doch dieses Unterfangen ist durch den Verlust zweier Leistungsträger nun schwieriger geworden.