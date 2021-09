Spektakel bei Bernabeu-Rückkehr - Camavinga trifft beim Real-Debüt

Real Madrid hat bei der Rückkehr ins Bernabeu ein echtes Spektakel geliefert: Durch das 5:2 gegen Celta Vigo behaupteten die Königlichen ihre Tabellenführung. Sommer-Neuzugang Camavinga trug sich bei seinem Debüt direkt in die Torschützenliste ein.

Lange hatten die Fans darauf gewartet, am 12. September 2021 war es dann nach 560 Tagen soweit: Real Madrid lief erstmals wieder im Estadio Santiago Bernabeu auf. Bis die Heimspielstätte der Königlichen ganz fertig ist, dauert es zwar voraussichtlich noch bis nächsten Sommer, Spektakel und sieben Tore bekamen die Zuschauer an diesem Sonntag trotzdem geboten.

Für einen frühen Stimmungsdämpfer sorgte eine Slapstick-Aktion von Casemiro und Nacho am eigenen Strafraum, die Santi Mina eiskalt ausnutzte (4.). Mit wütenden Angriffen drängte Real auf eine Antwort, bis zum 1:1 vergingen allerdings 20 Minuten. Eine feine Kombination über Casemiro und Fede Valverde veredelte Torjäger Benzema (24.). Einen weiteren Fehler der Königlichen nutzte Vigo allerdings kurz darauf kaltschnäuzig: Cervi setzte den Ball mit der Hacke technisch anspruchsvoll an den rechten Pfosten, um Sekundenbruchteile später mit links einzunetzen (31.). Das vermeintliche 2:2 durch Benzema wurde wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Casemiro zu Recht einkassiert (39.).

Nur 43 Sekunden nach Wiederanpfiff hob Alaba-Vertreter Miguel die Kugel an den zweiten Pfosten, wo Benzema überragend ins linke obere Eck einköpfte (46.). Kurz darauf glänzte der französische Torjäger in der Rolle als Assistent: Vinicius Junior enteilte allen Bewachern und schob cool rechts unten ein - 3:2 (54.). Mit der ersten Führung an diesem Abend im Rücken gingen es die Hausherren entspannt an.

Wieder Vinicius Junior, wieder Benzema

Jubel brandete auf, als Hazard gen Seitenlinie trabte und Sommer-Neuzugang Camavinga zu seinem Debüt kam. Es dauerte gerade mal sechs Minuten, da erzielte der aufgerückte Mittelfeld-Antreiber sein erstes Tor im Bernabeu. Das französische Top-Talent profitierte davon, dass Vigo-Keeper Dituro den Schuss von Modric unglücklich vorlegte (72.). Weil kurz darauf Joker Nolito die große Chance zum Anschluss liegen ließ, kam keine große Spannung mehr auf. Den Deckel auf den 5:2-Heimsieg machte schließlich Benzema, der einen von Vinicius Junior herausgeholten Elfmeter souverän verwandelte (87.).

Trotz des deutlichen Siegs von Valencia (4:1 bei CA Osasuna) behauptete Real seine Tabellenführung (13:6 Tore nach vier Spielen). Für die Blancos geht es am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem Auftakt der Champions-League-Gruppenphase bei Inter Mailand weiter - dann wartet am Sonntag das Aufeinandertreffen mit Valencia im Mestalla.