Bellingham mit erstem Tor für Real - auch Joselu trifft

Jude Bellingham hat mit Real Madrid dank eines 2:0 gegen Manchester United auch im zweiten Test in den USA einen Sieg eingefahren - und dabei seinen ersten Treffer für die Königlichen erzielt.

Noch in der Anfangsphase gelang dem ehemaligen Dortmunder sein erstes Tor für Real: Nach Steilpass von Rüdiger aus der eigenen Hälfte hatte der Engländer viel Platz und überwand ManUnited-Neuzugang Onana mit einem klugen und gefühlvollen Heber (6.).

Obgleich auch Manchester immer wieder einigen Druck ausübte, war es Madrid vorbehalten, auch den zweiten und letztlich entscheidenden Treffer der Partie zu erzielen. Mit dem gebürtigen Stuttgarter Joselu zeichnete ein weiterer Neuzugang (Leihe von Espanyol) dafür verantwortlich: Nach Spielzug über Kroos und Vazquez traf der ehemalige Bundesliga-Spieler (Frankfurt, Hoffenheim, Hannover) mit einem sehenswerten Fallrückzieher (89.).

Nach dem 3:2 gegen Milan im ersten Spiel der US-Reise bleibt Real damit in der Vorbereitung ungeschlagen und trifft nun am Samstag (23 Uhr) im texanischen Arlington auf den Erzrivalen FC Barcelona. ManUnited spielt in der Nacht von Sonntag auf Montag (3 Uhr) in Las Vegas gegen Borussia Dortmund.