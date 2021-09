Asensio blüht gegen den Jugendklub auf: Real Madrid überrollt Mallorca

Real Madrid hat den Angriff des Stadtrivalen Atletico eindrucksvoll abgewehrt und die Tabellenführung verteidigt. Beim krachenden 6:1 gegen Aufsteiger Mallorca überzeugte ausgerechnet ein gebürtiger Mallorquiner gegen den Ex-Klub.

Nach dem knappen 2:1-Erfolg der Rojiblancos am Vortag waren die Königlichen gegen Mallorca gefordert, um die Tabellenführung zurückzuerobern. Für dieses Unterfangen brachte Carlo Ancelotti Neuzugang Camavinga zu dessen Startelfdebüt, auch Asensio stand erstmals in der ersten Elf. Die Gäste aus Mallorca um Trainer Luis Garcia Plaza tauschten ordentlich Personal aus, so kam unter anderem der Ex-Schalker Hoppe zu seinem ersten Einsatz von Beginn an.

Packende erste Hälfte - Real Madrid überzeugt spielerisch

Die noch ungeschlagenen Madrilenen erwischten einen Traumstart: Der junge Gaya rutschte als letzter Mann bei seinem Debüt weg, Benzema spritzte dazwischen und stellte früh die Weichen auf Sieg (3.). Die Königlichen traten selbstbewusst und äußerst spielfreudig auf, Mallorca fand keine defensiven Mittel. Allen voran Asensio, der in den vergangenen Monaten viel mit Verletzungen und schwankenden Leistungen zu kämpfen hatte, überzeugte. Wenig überraschend erzielte der 25-Jährige das verdiente 2:0 (24.), doch im Gegenzug gelang Lee mit einer tollen Einzelaktion der direkte Anschlusstreffer (25.).

Die Königlichen, bei denen Kroos weiterhin fehlte, ließen sich aber nicht beirren. Auf Vorlage von Benzema markierte erneut Asensio das 3:1 (29.). Bis zur Pause zeigten sich auch die beiden Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo äußerst selbstbewusst, doch es fielen keine weiteren Treffer.

Asensio zum Dritten - Benzema trifft doppelt

Dass Real Madrid als Sieger vom Platz gehen würde, daran bestand eigentlich schon vor Anpfiff der zweiten Hälfte kaum ein Zweifel. Und die Königlichen machten auch mit Wiederanpfiff munter weiter: Benzemas Treffer (50.) wurde noch vom VAR zurückgenommen, anschließend fiel aber doch die Entscheidung - natürlich durch Asensio. Der Spanier - gebürtiger Mallorquiner - wurde am Strafraumrand nicht attackiert und platzierte den Ball ins linke Eck (55.).

Das große Tempo war anschließend raus, dennoch hatten die Gastgeber weiterhin alles unter Kontrolle und setzten immer wieder gefährliche Stiche, wodurch die Abwehr des RCD ins Wanken geriet. In der Schlussphase durfte Benzema noch seinen achten Liga-Treffer bejubeln (78.), anschließend machte der eingewechselte Isco (84.) noch das halbe Dutzend voll - Mallorca hatte in den ersten fünf Ligaspielen nur drei Gegentore erzielt, nun an einem Spieltag bei der krachenden 1:6-Niederlage gleich das Doppelte.

Durch den Dreier hält Real den Stadtrivalen Atletico auf Abstand und bleibt Tabellenführer der La Liga. Am kommenden Samstag folgt das nächste Heimspiel, dann geht es gegen den FC Villareal.