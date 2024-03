Nachdem Real im Hinspiel Glück hatte, dass ein frühes Tor von Sesko wegen einer vermeintlichen aktiven Abseitsstellung von Henrichs nicht gezählt hatte, hatte Madrid am Samstag in La Liga in Valenica weniger Glück: Denn Referee Jesus Manzano pfiff mitten in eine Flanke, die Bellingham tief in der Nachspielzeit zum vermeintlichen Siegtor einköpfte, das Spiel ab. Anschließend sah der sich beschwerende Bellingham auch noch die Rote Karte.