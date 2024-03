Leipzig fehlen nur die Tore: Remis und Achtelfinal-Aus in Madrid

RB Leipzig scheidet trotz einer starken Leistung beim 1:1 bei Real Madrid im Achtelfinale der Champions League aus - vor allem, weil die Sachsen einige gute Chancen ungenutzt ließen.

Hätte Leipzig in Madrid mehrfach in Führung bringen können: Lois Openda. IMAGO/Eibner

Reals Coach Carlo Ancelotti nahm nach dem 2:2 in Valencia, das umstritten und mit einer Roten Karte für Bellingham endete, einen Änderung vor: Statt Rodrygo (Bank) begann Kapitän Nacho.

RB-Trainer Marco Rose entschied sich im Vergleich zum 4:1-Sieg in Bochum zu zwei Wechseln: An Stelle von Seiwald und Baumgartner (beide Bank) starten wieder Schlager und Openda. Simakan (3. Gelbe Karte) fehlte im Kader.

Openda ohne Zielwasser - Real hat Mühe

Die Leipziger erwischten einen guten Start ins Spiel und kamen immer wieder mit schnellen Angriffen bis zum Strafraum der abwartend agierenden Madrilenen durch. Und so waren es auch die Sachsen, die durch zwei gute Schusschancen von Openda, bei denen die letzte Genauigkeit fehlte, erstmals gefährlich wurden (13., 16.).

Die Königlichen dagegen taten sich in der gesamten ersten Hälfte schwer, Druck aufzubauen oder gar zu klaren Abschlüssen zu kommen. Ein von Orban geblockter Bellingham-Schuss sowie eine abgefälschte Valverde-Flanke, die Gulasci entschärfte, waren schon die auffälligsten Offensivaktionen der Spanier vor der Pause (26., 30.).

Während Real am Ende der ersten Hälfte sogar Pfiffe für den mauen Auftritt von den heimischen Fans erntete, blieb Leipzig gefährlicher: Xavi Simons zwang Lunin per Schlenzer zu einer Parade (41.) - und Openda verfehlte das Tor mit einem wuchtigen Dropkick aus 15 Metern nur haarscharf (42.). So ging es mit dem 0:0 in die Kabine.

Vinicius Junior und Orban im Fokus

Nach der Pause brachte Ancelotti Rodrygo für Camavinga - und damit wurde das Spiel der Spanier tatsächlich temporeicher - zumindest zwischenzeitlich. Nach einem Foul nebst unnötigem Schubser im Halsbereich von Vinicius Junior an Orban kam der Brasilianer mit der Gelben Karte davon (61.). Nachdem Gulacsi kurz zuvor gegen Rodrygo noch pariert hatte (61.), brachte eben jener Vinicius Junior die Königlichen nach einem Konter über Kroos und Bellingham in Führung (65.). Schlager hatte den Ball verloren.

Doch Leipzig antwortete prompt und kam durch einen Kopfball von Orban nur wenig später zum Ausgleich (68.). Nun war RB am Drücker und schnürte Madrid phasenweise am Strafraum ein. Joker Poulsen und Orban hatten gute Kopfballchancen (jeweils 82.). In der Nachspielzeit traf Dani Olmo sogar per Heber noch die Oberkante der Querlatte (90.+2). Doch der Treffer zur Verlängerung sollte nicht mehr fallen.

Am Sonntag geht es für die Madrilenen in La Liga gegen Celta Vigo weiter (18.30 Uhr). Leipzig empfängt am Samstag das Bundesliga-Schlusslicht Darmstadt 98 (15.30 Uhr). Die Auslosung für das Viertel- und Halbfinale in der Königsklasse findet am 15. März (Freitag, 12 Uhr) in Nyon statt.