Asensios Solo, Modric in den Winkel: Real schießt sich warm für Liverpool

Der frisch gebackene Klub-Weltmeister Real Madrid hat in der Liga eine Pflichtaufgabe gelöst. Gegen Tabellenschlusslicht Elche setzten sich die Königlichen souverän mit 4:0 durch.

Mit Hinblick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr) in Liverpool schonte Carlo Ancelotti gegen Elche ein Trio - Rüdiger, Tchouameni und Modric saßen zunächst nur auf der Bank. Zudem musste der Italiener auf Courtois (Trainingsrückstand), Kroos (angeschlagen) und Vinicius Junior (Gelb-Sperre) verzichten. Somit fehlten den Königlichen sechs Stammspieler, gegen den Tabellenletzten kam Real aber dennoch nie in Bredouille.

Bereits nach acht Minuten lag der klare Favorit in Führung, Asensio schloss ein starkes Solo präzise ab - wurde weder beim Dribbling noch beim Abschluss aber ernsthaft gestört. Auch in der Folge war Elche vor allem in der Defensive oft zu weit weg von den Gegenspielern, was Real freilich zu nutzen wusste. Benzema ließ zunächst einige Chancen liegen, sorgte nach 31 Minuten vom Punkt aber für das 2:0 - zuvor hatte der Franzose Enzo Roco an den Arm geköpft.

Benzema trifft doppelt vom Punkt

Erst dann traute sich Elche mal vorsichtig nach vorne, Gonzalez nach einer Ecke (37.) und Carmona aus zehn Metern (38.) trafen das Tor von Courtois-Vertreter Lunin aber nicht. Kurz vor der Pause durfte Benzema erneut aus elf Metern antreten, diesmal foulte Gonzalez den quirligen Rodrygo plump im Sechzehner. Benzema verwandelte ein zweites Mal sicher und besorgte den 3:0-Pausenstand (45.+1).

Nach Wiederanpfiff ließ es Real deutlich ruhiger angehen, die Partie war schließlich schon entschieden. Zu Abschlüssen kam der Klub-Weltmeister aber dennoch, Rodrygo und Asensio scheiterten jeweils an Edgar Badia (52., 66.). Der eingewechselte Modric zielte zehn Minuten vor dem Ende genauer und traf mit rechts aus 15 Metern ins linke obere Eck.

Es sollte der letzte Treffer bleiben an einem Abend, an dem Real Madrid kaum gefordert wurde. Dennoch dürfte der Dreier Auftrieb geben für die anstehende Reise an die Anfield Road.