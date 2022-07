Benzema glänzt gleich wieder - Real weiter sieglos

Real Madrid hat auch sein zweites Spiel auf der US-Tour nicht gewonnen. Beim 2:2 gegen CF America aus Mexiko machte Eden Hazard in ungewohnter Rolle auf sich aufmerksam.

Szene nach dem zwischenzeitlichen 1:1: Antonio Rüdiger gratuliert Karim Benzema, links Nacho. AFP via Getty Images

In beeindruckender Frühform ist Champions-League-Sieger Real Madrid noch nicht. Dem 0:1 gegen Erzrivale FC Barcelona in Las Vegas ließen die Königlichen in der Nacht auf Mittwoch (MESZ) ein 2:2 gegen CF America im Oracle Park von San Francisco folgen.

Vor rund 40.000 Fans geriet die Ancelotti-Elf schon in der fünften Minute durch Martin in Rückstand, konnte sich aber einmal mehr auf Benzema verlassen: Der Ballon-d'Or-Anwärter, der gegen Barça noch gefehlt hatte, schlenzte den Ball nach Doppelpass mit Asensio aus etwa 20 Metern punktgenau per Rechtsschuss flach unten rechts ins Eck (22.).

Kroos & Co. erhalten Vorzug vor den jungen Herausforderern

Nach der Pause durfte sich wie schon im Clasico Hazard als falsche Neun versuchen und machte seine Sache nicht schlecht. Der Belgier, dessen Stern in den letzten Jahren zunehmend gesunken ist, brachte Real per Elfmeter in Führung (55.) und zeigte sich auch sonst engagiert. Trotzdem gelang CF America - ebenfalls vom Punkt - noch der Ausgleich (Fidalgo Fernandez, 82.).

Zur Madrider Startelf gehörten auch Rüdiger, der bei einer Ecke vor der Pause das 2:1 verpasste, und Kroos, der mit Casemiro und Modric zunächst die erfahrene Mittelfeldzentrale bildete. Erst nach der Pause kamen die jungen Herausforderer Tchouameni, Camavinga und Fede Valverde zum Zug.