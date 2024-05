Bellingham eröffnet sehenswert: Real bleibt im Flow

Real Madrid hat auch das neunte Ligaspiel in Folge gewonnen. Beim 5:0 gegen Deportivo Alaves stellten die Königlichen bereits in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg.

Gute Laune: Vinicius Junior (re.) & Co. machten schon in der ersten Hälfte alles klar. Getty Images

Am Wochenende beim 4:0 bei Granada gönnte Carlo Ancelotti fast seiner kompletten Stammelf eine Pause - und die Reservisten machten direkt Werbung in eigener Sache. Am Dienstag durfte dann zu sehr großen Teilen wieder die Stammelf ran. Kein Wunder, für die Königlichen geht es ja auch darum, für das Champions-League-Finale am 1. Juni gegen Borussia Dortmund im Flow zu bleiben. Und genau das gelang gegen Alaves prächtig.

Bereits in der zehnten Minuten brachte Bellingham die Königlichen in Führung: Der Engländer hob den Ball mit der Innenseite sehenswert ins lange Eck. War das so gewollt oder sollte es eher ein Pass auf Carvajal werden? Den Gastgebern war es egal, denn es stand 1:0. Der Meister hatte alles im Griff und erhöhte dann durch Vinicius Junior, der nach einer scharfen Hereingabe von Camavinga nur noch den Fuß hinhalten musste (27.).

Es war eine einseitige Partie, in der die Blancos sogar noch vor der Pause das dritte Tor nachlegten. Fede Valverde zog rechts im Strafraum wuchtig ab, Alaves-Keeper Owono war noch dran, konnte das Gegentor aber nicht verhindern (45.+1).

Vinicius Junior schnürt den Doppelpack - Arda Güler trifft

Die Partie war somit bereits nach 45 Minuten entschieden. Nach der Pause ließ es Real etwas ruhiger angehen, die Gastgeber kontrollierten aber weiter die Partie. Abschlüsse verzeichnete auch Alaves, die beste Chance hatte Hagi, der mit seinem guten Abschluss am sensationell reagierenden Courtois scheiterte (57.). Aber auch die Blancos zeigten sich immer wieder in der Offensive, wie in Minute 70, als Vinicius Junior nach Zuspiel von Bellingham den Doppelpack schnürte.

Den Schlusspunkt setzte Arda Güler, der mit seinem vierten Saisontor den 5:0-Endstand besorgte (81.). Real feierte somit schon den neunten Ligasieg in Folge. Weiter geht es für die Königlichen am Sonntag mit dem Gastspiel in Villarreal. Eine Woche später steht das Heimspiel gegen Real Betis an, ehe es am 1. Juni in Wembley gegen den BVB um den Henkelpott geht.