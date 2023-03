'RBLZ_Umut': "FIFA-eSport ist nicht anstrengend? Das soll jeder selbst mal versuchen!"

Er ist der erneut frisch gewählte kicker eFootballer des Jahres: Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Der Leipziger im Interview über seinen Weltmeistertitel, Vorurteile und eine spezielle Begegnung mit Lionel Messi.

Es ist Mittwoch - turnusmäßig stand für RB Leipzig ein Doppelspieltag in der Virtual Bundesliga (VBL) an. Strahlender Sonnenschein rund um das Stadion der Sachsen. Passendes Wetter zur sportlichen Situation der Leipziger - sowohl analog als auch virtuell.

Wir trafen den frisch gewählten dreifachen kicker eFootballer des Jahres Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Vor dem entscheidenden Spieltag in der VBL, an dem Leipzig später die Divisionsmeisterschaft verteidigen sollte, nahm sich Gültekin Zeit für ein Interview.

kicker eSport: Umut, du bist im Sommer Weltmeister geworden. Den Titel hast du in einem dramatischen Endspiel im Elfmeterschießen gewonnen. Hast du das im Vorfeld geübt oder ist das eher unüblich?

'RBLZ_Umut': Ich vermute, in FIFA 23 gibt es niemanden, der die Elfmeter trainiert oder übt. Der Grund dafür ist simpel: Anders als im Spiel selbst, braucht man dafür keine speziellen Fähigkeiten. Im letzten FIFA-Teil war das noch etwas anders, da hätte man das schon trainieren können. Ich glaube, Spieler wie mein Finalgegner Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba üben die schon, sodass sie platzierter in die Ecke treffen. Das hat aber auch damit zu tun, dass sie häufiger im Elfmeterschießen sind. Letztlich ist das Üben der Elfmeter aber auch Fluch und Segen. Eventuell schießt man gegen den Pfosten, weil man zu verkrampft ist und zu präzise schießen will.

Das Elfmeterschießen selbst ist viel schneller als im analogen Fußball. In FIFA ist es ein Schuss, dann Tor, dann wird die Animation geskippt und es folgt der nächste Schuss. Auf dem Rasen haben die Profis einen viel weiteren Weg und viel Zeit, darüber nachzudenken. Ist das in FIFA ein Vorteil?

Es ist weder ein Vor- noch ein Nachteil. Bei 'Nicolas99FC' stand zum Beispiel vorher schon fest, was er machen wird. Sein Trainer hat ihm gesagt, wohin er schießen oder mit dem Torhüter springen soll. Generell sind es bei uns schnelle Entscheidungen. Das kann den genannten Vorteil haben, aber auch Hektik als Nachteil haben. Da verschießt man und denkt sich: Hätte ich mal doch mehr Zeit gehabt.

Im Zuge deines Titels wurdest du zu den "The Best Awards" eingeladen. Dort hast du Ikonen wie Messi getroffen.

Weltmeister an Weltmeister: Umut Gültekin und Lionel Messi. FIFAe

Es war einer meiner schönsten Tage. Auch das ganze Drumherum. Wir waren in einem sehr schicken Hotel und dann die ganzen Fußballer zu sehen - Ich weiß gar nicht, wie lange ich Messi schon beim Fußballspielen zuschaue. Ihn dann zu treffen, ein Bild mit ihm zu machen, das war schon ein unglaubliches Gefühl. Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass viele neidisch auf mich waren (lacht).

Und dann wurdest du zum dritten Mal hintereinander zum kicker eFootballer des Jahres gewählt. Was bedeutet es für dich, die wichtigste Auszeichnung des Jahres in Deutschland zu bekommen?

Ich freue mich sehr darüber. Vor allem, dass ich seit meiner Teilnahme 2020 jedes Mal gewonnen habe. Ich weiß das auch zu schätzen. Deswegen möchte ich mich auch bei jedem, der für mich abgestimmt hat, bedanken. Das ist nicht selbstverständlich.

Die Frage, die wohl die meisten FIFA-Talente interessiert: Wie wird man eigentlich Profi? Gibt es einen Königsweg?

Mein erster Schritt waren Sichtungsturniere des Hamburger SV. Zusammen mit einem Freund habe ich dort sehr gut abgeschnitten, weshalb der HSV an uns beiden interessiert war. In meiner ersten Saison, zu FIFA 20, war ich Weltranglisten-Vierter, auf der PlayStation sogar bester Deutscher. Nach der Saison hat sich schließlich Leipzig gemeldet und erzählt, dass sie etwas komplett Neues machen wollten zu FIFA 21. Eine neue Gaming Location und ein neues Team. Mir haben das Konzept und die Vision gefallen und bin nun seit knapp zweieinhalb Jahren bei RB.

Der Beruf eSportler ist mit vielen Vorurteilen behaftet. Wie gehst du damit um?

Ich höre da gar nicht drauf - wenn jemand sagt, eSportler sitzen den ganzen Tag nur rum oder arbeiten nicht schwer. FIFA-eSport ist nicht anstrengend? Das soll jeder selbst mal versuchen. Da hinzuhören oder sich mit solchen Leuten zu beschäftigen, wäre Zeitverschwendung.

Wie findest du es generell, dass es mit solchen Turnieren Berührungspunkte zum analogen Fußball gibt? Konkret, dass zum Beispiel die DFL oder der DFB Wettbewerbe veranstalten, die an die Bundesliga oder den Pokal angelehnt sind. Welche Schnittmengen gibt es zum analogen Fußball?

Ich finde es sehr authentisch. Außerdem ist es großartig, dass wir zum Beispiel durch die Virtual Bundesliga einen Wettbewerb haben, bei dem wir uns wöchentlich mit den Besten messen können. Als Schnittmenge mit dem echten Rasen würde ich das Mentale heranziehen. Sowohl im analogen als auch virtuellen Fußball herrscht schon sehr viel Druck. Der Unterschied ist jedoch, dass wir in der Regel - 2vs2-Partien ausgenommen - Einzelsportler sind. Verliere ich, bin ich selbst Schuld daran. Das ist als Fußballer anders, da verliert man als Team.

Du sprichst die Authentizität an. Man könnte ja auch eine virtuelle Bundesliga veranstalten, aber League of Legends als Disziplin nehmen.

Es ist schon sinnvoll, dass wir eine Fußballsimulation spielen. Jeder, der gerne Bundesliga schaut, versteht auf Anhieb, was wir da machen: Elf gegen Elf und das Ziel, mehr Tore als der Gegner zu schießen. Bei League of Legends würden wir die potenzielle neue Zielgruppe an Fußball-Fans nicht erreichen.

Du hast dich einige Wochen zuvor an der Hand verletzt. Hattest du Angst, dass die Blessur schlimmer ist und möglicherweise deine Karriere beenden könnte?

Nein, beim Aufprall hat es nicht mal wehgetan. Ich habe mir deshalb keine Gedanken gemacht. Später habe ich dann gesehen, dass da eine Wunde ist und mit der Zeit hatte ich mehr Schmerzen. Ich ging aber davon aus, dass das früher oder später verheilen wird. Mehr Sorgen hatte mir das bezüglich der Qualifikationsturniere gemacht, die zeitnah anstanden. Wenn es fünf Qualifier gibt und ich kann einen davon nicht bestreiten, ist das schon ein Handicap, da mir für das Erreichen von zum Beispiel Play-offs wichtige Punkte fehlen würden.

Wie ist das mit einer Arbeitsunfähigkeitsversicherung?

Das Thema kommt in solchen Situationen natürlich auf und ist eine Überlegung wert. Ich lebe aber im Hier und Jetzt. Wenn etwas passiert, dann beschäftige ich mich damit. Über Was-wäre-wenn-Szenarien möchte ich eigentlich nicht nachdenken.

Passend dazu: Wo siehst du dich in zehn Jahren?

Es könnte schon sein, dass ich dann noch FIFA spiele, aber es ist schon schwieriger in dem Alter. Vorstellen könnte ich mir eine Tätigkeit als Kommentator oder Coach. Wobei ich aktuell den Job als Kommentator bevorzugen würde. Als Trainer denke ich immer: Warum machst du das nicht so? Und dann habe ich immer den Drang, selbst zu spielen. Ich weiß aber auch nicht, wie das ist, wenn ich ein bisschen älter und dann auch schlechter werde. Vielleicht ändert sich meine Meinung dann (lacht).