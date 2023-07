RBLZ setzen ersehntes Ausrufezeichen: "Jeder wusste, dass wir das beste Team haben"

Umut Gültekin und Anders Vejrgang haben es geschafft: Die beiden eSportler von RB Leipzig sind FIFAe Club World Cup Champion. Nach dem Titelsieg sprach das Duo über den Turniersieg in Folge eines enttäuschenden Vorjahrs.

"Wir waren schockiert", machte Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin im Livestream der FIFA deutlich, und meinte das Verpassen des letztjährigen FIFAe Club World Cups mit RBLZ Gaming. Umso größer war nun, ein Jahr später, die Freude über den Triumph bei der Klubweltmeisterschaft in Riad: "Für mich und Anders war dieses Turnier noch wichtiger als die eNations", verriet Gültekin kicker eSport. Besonders ginge es dabei um "diese Bestätigung, nach dem letzten Jahr, in dem wir uns nicht qualifiziert haben, zu zeigen, wir sind das beste Duo".

RBLZ bestätigen Favoritenrolle

Trotz, oder gerade wegen der Favoritenrolle im Voraus war der Titel alles andere als ein Selbstläufer. "Jeder hat erwartet, dass wir gewinnen und gesagt, wir seien die Favoriten", so der gebürtige Hamburger. Oder, um es mit den Worten von Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang zu sagen: "Jeder wusste, dass wir das beste Team haben."

Dennoch mussten die Sachsen dann und wann zittern. So etwa gegen Bröndby, als in der Verlängerung ein emotionales Comeback gelang. "Gestern haben wir sehr schlecht gespielt. Wir hätten locker gegen eins der beiden Teams verlieren können", gab sich Vejrgang gewohnt deutlich, während 'RBLZ_Umut' auf das Wesentliche hinwies: "Es zählt der Win."

Effizienz als Erfolgsgarant

Besonders zählte "der Win" natürlich am finalen Spieltag des FeCWC, an dem sich das Duo nicht nur keine Blöße gab, sondern speziell im Halbfinale ganz groß aufspielte. Team Gullit x Ninjas in Pyjamas (TG.NIP) setzte zwar die ersten Ausrufezeichen, lief anschließend jedoch vor allem im Hinspiel nur noch hinterher. Schlüssel war dafür laut Gültekin die Leipziger Effizienz: "Auf jeden Fall! Das ist mit das Wichtigste." Er selbst sei vor dem gegnerischen Kasten zwar nicht der treffsicherste Akteur, könnte sich aber auf seinen Kollegen verlassen: "Anders ist mit der Spieler, der am besten vor dem Tor ist."

Das beste Zwei-gegen-zwei-Spiel, das jemals ein Team gespielt hat. Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang über das Halbfinale des FeCWC zwischen RBLZ und TG.NIP

Vejrgang selbst ging sogar noch einen Schritt weiter. "Das Spiel gegen TG.NIP war das beste Zwei-gegen-zwei-Spiel, das jemals ein Team gespielt hat." Markige Worte, die die Leipziger im Finale gegen FUTWIZ untermauerten. "Wir haben das hinten gut gemanagt und unsere Torchancen genutzt", so Gültekin. Und das, obwohl die Briten nach einigen höchst dramatischen Siegen mit vielen späten Treffer "das Momentum auf ihrer Seite" gehabt hätten.

Beinahe hätte es tatsächlich auch im Finale ein FUTWIZ-Comeback gegeben, doch der Anschlusstreffer im Rückspiel kam zu spät. Deshalb trägt Gültekin nun zumindest für kurze Zeit zwei Weltmeistertitel gleichzeitig. Angesprochen auf einen Vergleich der beiden Siege, gab der FIFAe Weltmeister von 2022 unumwunden zu, dass "mein Einzel-Titel für mich persönlich noch etwas größer war". Dennoch habe der FeCWC einen hohen Stellenwert - Er sei für 'RBLZ_Umut' nach der Einzel-WM das zweitwichtigste Turnier im FIFA-eSport.

'RBLZ_Anders' will noch mehr

Vejrgang schlug in eine ähnliche Kerbe: "Hätten wir vor dem Turnier zwischen eNations und eClub wählen müssen, hätten wir beide eClub gewählt. Es ist das größte Zwei-gegen-zwei-Turnier, das wir gemeinsam gewinnen können. Und wir haben es gewonnen." Für den Dänen ist es der erste große Titel seiner jungen Karriere. Entsprechend werde er ihn einordnen, "wenn ich auf meine Karriere zurückblicke."

Zunächst ging der Blick Vejrgangs aber nach vorne. Schließlich ist er, wie auch Gültekin, beim FIFAe Nations Cup dabei und wird anschließend auch noch um den Titel im Einzel spielen. Ein straffes Programm, für das er große Pläne hat: "Die Kritiker können sagen, was sie wollen. Jetzt habe ich den ersten Titel gewonnen und werde auch die nächsten beiden anpeilen."