Sechs verschiedende Torschützen: Adler demontieren Rauma

Die Adler Mannheim haben mit einem Kantersieg in Finnland im vierten Vorrundenspiel in der Champions Hockey League ihren dritten Sieg gefeiert.

Jubel in Rauma: Die Adler Mannheim siegten in Finnland klar. IMAGO/All Over Press Finland

Der achtmalige deutsche Eishockey-Meister gewann beim finnischen Klub Lukko Rauma am Sonntag deutlich mit 6:0. Sechs verschiedene Torschützen trugen dabei zum klaren Erfolg der Kurpfälzer bei: Kris Bennett brachte die Mannheimer bereits in der ersten Minute in Führung. Die weiteren Tore für das deutsche Team erzielten Daniel Fischbuch (13.), Linden Vey (18.), Stefan Loibl (44.), Korbinian Holzer (45.) und David Wolf (54.).

Am Donnerstag hatten die Adler noch mit 1:2 nach Penaltyschießen beim finnischen Meister und Titelverteidiger Tappara Tampere verloren. Sie stehen nach vier von sechs Spielen in der Hauptrunde damit aktuell bei zehn Punkten - und damit in der Spitzengruppe. Die besten 16 der insgesamt 24 Teams erreichen die Play-offs.

Am 5. Spieltag der CHL empfangen die Adler am 11. Oktober (19.30 Uhr) die Rouen Dragons. Zum DEL-Auftakt tritt Mannheim am kommenden Freitag (19.30 Uhr) zum Derby bei den Schwenninger Wild Wings an.