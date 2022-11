Rassistischer Vorfall nach Wattenscheid-Spiel: Schiedsrichter erstattet Anzeige

Das 1:1 am Samstag im Regionalliga-West-Duell zwischen der SG Wattenscheid 09 und Rot-Weiß Oberhausen hat ein Nachspiel. Schiedsrichter Jonah Besong hat nach einer rassistischen Beleidigung Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

In der Diskussion: Schiedsrichter Jonah Besong wurde im Anschluss an die Partie Wattenscheid gegen Oberhausen von einem Zuschauer beleidigt. IMAGO/Michael Ketzer

Wie die SG in einer Pressemitteilung darstellte, kam es im Anschluss an das Spiel zwischen der heimischen SG Wattenscheid 09 und RW Oberhausen am Samstag zu einem unschönen Vorfall: Schiedsrichter Jonah Besong aus Duisburg wurde beim Verlassen des Spielfelds von einem unbekannten Zuschauer offenbar rassistisch beleidigt und hat in Folge Strafanzeige erstattet. Zudem verfasste der 24-Jährige einen einsprechenden Bericht an den Verband. Das Duell im Lohrheidestadion endete nach einer turbulenten Schlussphase - inklusive Roter Karte und zwei Toren - mit 1:1.

"Die SGW verurteilt diesen Vorfall aufs schärfste und distanziert sich klar von den getätigten Äußerungen. Diskriminierungen jeder Art haben im Verein keinen Platz! Wir unterstützen die Polizei bei der Suche nach dem Täter", schreibt der ehemalige Bundesligist in einer Reaktion.

Sobald die Personalien bekannt seien, werde man entsprechende Schritte einleiten, sodass der Täter künftig keine Spiele im Lohrheidestadion mehr besuchen könne, heißt es weiter im Text. Zeugen, die Hinweise auf den Mann geben könnten, werden gebeten, sich auf der Wattenscheider Geschäftsstelle zu melden. Da noch unklar ist, aus welchem Lager der Beschuldigte stamme, werde auch Gegner RWO die Bochumer bei der Ermittlung unterstützen.