Rassismus-Vorfall hat Folgen: Geisterspiel für Udinese Calcio

Udinese Calcio hat nach dem Rassismus-Vorfall um Milans Torhüter Mike Maignan in Italien wie erwartet eine Strafe erhalten.

Serie-A-Klub Udinese Calcio hat nach den rassistischen Entgleisungen seiner Anhänger im Spiel gegen die AC Milan am Samstagabend (2:3) eine Strafe erhalten. Der um den Klassenerhalt kämpfende Tabellen-16 muss eine Partie ohne Zuschauer auskommen.

Spiel gegen Monza wohl betroffen

Das entschied die Disziplinarkommission des Ligaverbandes am Dienstag. Zuvor war bereits ein 46-jähriger Italiener mit einem lebenslangen Stadionverbot belegt worden. Die Polizei hatte ihn als einen Täter identifiziert und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Udinese Calcio wird wohl am 3. Februar im Heimspiel gegen die AC Monza (15 Uhr) auf seine Anhänger verzichten müssen.

Insgesamt sollen rund zehn Zuschauer Milans französischen Torhüter Mike Maignan mit Affenlauten beleidigt haben, der 28-Jährige hatte das Spielfeld aufgrund des Rassismus-Vorfalls sogar kurzzeitig verlassen und das Spiel wurde unterbrochen.

Am Ende also siegt Maignan samt der Justiz. Der Keeper hatte von Udinese Calcio und der Stadt Udine bereits vollste Unterstützung erhalten. Bürgermeister Alberto Felice De Toni bot Maignan sogar die Ehrenbürgerschaft an.