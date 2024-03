Rapidlerinnen feiern knappen Heimsieg gegen Zwettl

Auch im zweiten Heimspiel der Vereinsgeschichte haben die Frauen des SK Rapid einen Sieg gelandet. Die "Rapid-Viertelstunde" verlief weniger glücklich.

Das neu formierte Frauen-Team des SK Rapid fuhr Sonntagnachmittag im zweiten Heimspiel ihrer Geschichte vor rund 150 Zuschauern einen 5:4-Sieg gegen SC Zwettl ein.

Nach einer 4:0- und 5:2-Führung der Rapidlerinnen wurde es am West 1 Trainingsplatz am Ende noch ganz schön spannend. Ausgerechnet in der "Rapid-Viertelstunde" verkürzten die Zwettlerinnen noch auf 4:5.

"Es waren schon gute Phasen dabei, wir sind auch mit der verdienten Führung in die Pause gegangen. Dennoch ist es einfach sehr ärgerlich, dass wir vier Treffer einstecken mussten, daran müssen wir definitiv noch arbeiten", weiß Trainerin Katja Gürtler.

Rapid legt nun eine zweiwöchige Testspielpause ein. Zwettl empfängt als nächstes am Samstag in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel Sizendorf.