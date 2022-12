2:2 nach 0:2: Rapid erkämpft Unentschieden gegen Schalke

Der SK Rapid Wien und Schalke 04 haben sich am Freitagabend in einem intensiven Testspiel mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Der SK Rapid Wien hat in der letzten Partie des Jahres einen Achtungserfolg eingefahren. Die Hütteldorfer erkämpften sich im internationalen Testspiel gegen den deutschen Bundesligisten Schalke 04 vor heimischem Publikum nach 0:2-Rückstand zur Halbzeitpause noch ein 2:2-Unentschieden.

Schalke ging bereits in der achten Minute nach einer sehenswerten Kombination über die linke Angriffsseite in Führung. Bülter bediente Kozuki, der Torhüter Hedl mit einem platzierten Linksschuss bezwang. Danach wurde Rapid etwas stärker, den nächsten Treffer erzielten aber erneut die Königsblauen. Terodde traf zum 2:0 (31.) und sorgte somit für die vermeintlich komfortable Pausenführung seiner Mannschaft.

Rapid schlägt nach Standards zu

Vermeintlich deshalb, weil Rapid in der zweiten Halbzeit deutlich effizienter agierte als noch in den ersten 45 Minuten. Knasmüllner verkürzte per direktem Freistoß mit der ersten Gelegenheit nach Wiederbeginn (49.) auf 1:2, nach rund einer Stunde (62.) glückte Rapid dann sogar der Ausgleich. Kerschbaum verwandelte einen umstrittenen Handelfmeter zum 2:2.

Danach war Schalke dem Sieg etwas näher, ein drittes Tor gelang der Reis-Elf aber nicht mehr. Während sich Rapid nun in eine rund einmonatige Winterpause verabschiedet, werden die Knappen ihren Urlaub erst am 23. Dezember antreten.