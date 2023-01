Zwei Tore in sechs Minuten reichen nicht: Rangers und Celtic trennen sich Remis

In einem umkämpften Old Firm trennten sich die Rangers und Celtic Glasgow mit 2:2, nachdem die Gastgeber die Partie kurz nach Wiederanpfiff innerhalb von sechs Minuten zwischenzeitlich gedreht hatten.

Rangers-Coach Michael Beale veränderte seine Startformation im Vergleich zum 3:0-Heimsieg gegen den FC Motherwell auf zwei Positionen: Für Jack und Lowry starteten Kamara und Fashion Sakala. Auf Seiten von Celtic Glasgow nahm Trainer Ange Postecoglou im Gegensatz zum 4:0-Auswärtserfolg bei Hibernian Edinburgh ebenfalls zwei Wechsel vor, indem der Australier Mooy und Abada nur einen Platz auf der Bank zuwies und dafür Johnston und Forrest in die erste Elf nominierte.

Maeda bringt Celtic in Front

Ein vorsichtiges Abtasten war von Anfang an absolute Fehlanzeige. Die Partie war in den ersten 45 Minuten vor allem durch intensive Zweikämpfe und sehenswerte Torchancen geprägt. So dauerte es nicht einmal fünf Minuten, ehe Maeda einen kapitalen Fehler von Rangers-Stürmer Morelos nutzte, alleine vor McGregor cool blieb und die Kugel im rechten unteren Eck versenkte, was für einen kurzen Stimmungsabfall im Ibrox Stadium zu Glasgow sorgte.

Eine bitte Nachricht musste Celtic in der 21. Minute verkraften, als Linksverteidiger Taylor verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste - für ihn kam Juranovic in die Partie. Knapp eine halbe Stunde war absolviert, als Kent die Großchance auf den Ausgleich liegen ließ, nachdem Morelos den Engländer bediente. Kent, der die Kugel aus 15 Metern ins rechte Eck schlenzte, scheiterte aber am klasse reagierenden Hart, der die Kugel noch an den rechten Pfosten lenken konnte (28.).

Zwei Tore in sechs Minuten - Rangers drehen die Partie

Mit der knappen Führung für "The Bhoys" ging es in die Katakomben und 15 Minuten später wieder ohne Wechsel zurück aufs Feld. Erneut dauerte es nicht lange, bis es diesmal die Rangers waren, die kurzen Prozess machten und in Person von Kent den Ausgleich per wunderschönem Schlenzer erzielten (47.). Celtic wirkte beeindruckt - und so kam es, dass nur sechs Minuten später Sakala von Starfelt im Strafraum gelegt wurde und Schiedsrichter Beaton mit kurzer Verzögerung auf Strafstoß für "The Gers" entschied. Tavernier nahm sich der Sache an und wuchtete die Kugel unwiderstehlich ins linke obere Eck zur Führung (53.).

Dann wurde es etwas ruhiger, bis Tillman schon in der Schlussphase fast für die Entscheidung sorgte, nachdem der Ex-Fürther von Kent bedient wurde, am zwischengrätschenden Carter-Vickers aber scheiterte (84.). Die Rangers bekamen einige Chancen durch vielversprechende Kontermöglichkeiten, konnten diese aber nicht nutzen, sodass Celtic kurz vor Ende tatsächlich noch zum Ausgleich kam. Furuhashi erzielte das 2:2, nachdem die Rangers es verpassten, die Kugel rechtzeitig zu klären.

Danach passierte nichts mehr, die Partie endete mit einem leistungsgerechten 2:2, womit Celtic sicher besser leben kann als die Rangers, die noch immer neun Punkte hinter "The Bhoys" stehen. Für die Rangers geht es schon am Sonntag weiter: Dann ist das Beale-Team zu Gast bei Dundee United (17 Uhr). Celtic empfängt schon einen Tag früher ab 16 Uhr den FC Kilmarnock.