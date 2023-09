"Ramos" verlängert bei der SGS Essen

Die SGS Essen vermeldet nach ihrem geglückten Start in die Saison die Vertragsverlängerung mit Stürmerin Ramona Maier.

Nach den Vertragsverlängerungen mit Natasha Kowalski und Sophia Winkler gab die SGS Essen am Montag bekannt, dass auch Angreiferin Ramona Maier vorzeitig für längere Zeit gebunden wurde. Der neue Vertrag läuft bis 2026.

Seit 2022 spielt Maier in Essen, war seinerzeit vom FC Ingolstadt als damalige Torschützenkönigin der 2. Liga gekommen und wurde schnell zur Stammkraft. In der vergangenen Saison bestritt die 26-Jährige 20 Spiele in der Bundesliga und vier im DFB-Pokal, in denen sie insgesamt zehn Tore beisteuern konnte.

"Das ist natürlich eine überragende Nachricht für uns", freute sich Cheftrainer Markus Högner, der mit seinem Team am Sonntag überraschend das ambitionierte Eintracht Frankfurt hatte schlagen können (2:0, Maier bereitete das 1:0 vor). "Ramona hat sich bei uns innerhalb kürzester Zeit als absolute Führungsspielerin etabliert und sie passt aufgrund ihrer Einstellung und ihres Kämpferherzes perfekt nach Essen." "Ramos" Maier sei "einfach eine richtig gute Stürmerin" und strahle stets Gefahr aus.

"Die Großen ein bisschen ärgern"

Die Unterschrift unter das neue Arbeitspapier zu setzen, fiel Maier indes nicht schwer: "Ich fühle mich bei der SGS einfach total wohl und gut aufgehoben. Es ist ein kleiner Verein, in dem jeder jeden kennt - das finde ich einfach cool."

In der noch jungen Saison will sie selbst "weiterhin mit Toren und vielen Offensivaktionen" dazu beitragen, dass die SGS "mindestens das Ergebnis von letzter Saison bestätigen" (Tabellenplatz 7, Anm. d. Red.) und "die Großen in der Liga ein bisschen ärgern" kann. Auch ein Einzug ins DFB-Pokalfinale wie zuletzt in der Saison 2019/20 (2:4 i.E. gegen Wolfsburg) "wäre für mich ein kleiner Traum".