Ramien Safi vom Brinkumer SV: Dank vier Dreierpacks vor Harnik

18 Tore in elf Spielen, damit steht Ramien Safi vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV im Fünftliga-Ranking für "Die Torjägerkanone™ für alle" an der Spitze und lässt derzeit prominente Konkurrenz und Stürmer mit weitaus mehr Saisonspielen die Rücklichter sehen. Höchste Zeit, ihn im Interview näher kennenzulernen.

Deutliches Signal an einem gestandenen Bundesligaprofi: Ramien Safi möchte auch am Saisonende im Fünftliga-Ranking vor Martin Harnik stehen. Brinkumer SV

Ramien Safi (21) vom Brinkumer SV aus der Bremen-Liga hat mit 18 Treffern die Führung in der Rangliste für "Die Torjägerkanone™ für alle" in der 5. Liga übernommen, obwohl er mit elf Partien deutlich weniger Spiele bestritten hat als seine ersten Verfolger aus Bayern. Im Interview spricht der pfeilschnelle Außenstürmer über seine Stärken, seine niederländische Heimat und ein großes Ziel.

In elf Spielen in der Bremen-Liga gelangen Ihnen 18 Treffer. Damit knipsten Sie in der fünfthöchsten Spielklasse bisher alle 55 Minuten. Das kann sich sehen lassen, Herr Safi!

Ja, das stimmt. Es hätte wirklich nicht viel besser laufen können.

Besonders beeindruckend: Schon viermal schnürten Sie einen Dreierpack. Was macht Sie so stark?

Zunächst einmal erhalte ich viel Unterstützung von meiner Familie, meiner Freundin und meinen Freunden. Sie alle geben mir ein gutes Gefühl und die nötige Ruhe vor Meisterschaftsspielen. Außerdem habe ich grundsätzlich immer nur den Teamerfolg im Blick. Es geht mir nicht primär um persönliche Statistiken. Entsprechend verspüre ich hier auch keinen Druck. Aber klar: Als Außenstürmer ist es natürlich meine Aufgabe, an so vielen Toren wie möglich beteiligt zu sein.

Ob "Die Torjägerkanone™ für alle" bei der Entscheidung, mich den Strafstoß schießen zu lassen, eine Rolle gespielt hat, müssten Sie unseren Kapitän fragen. Ramien Safi über die Unterstützung seiner Teamkollegen

In der Rangliste der Torjägerkanone™ für alle in der 5. Liga stehen Sie nun an der Spitze. Motiviert Sie diese mögliche Auszeichnung noch mehr, viele Tore zu erzielen?

Absolut! Meine Freundin hatte mich zuletzt darauf aufmerksam gemacht, dass ich hier ganz oben mit dabei bin und beispielsweise vor Ex-Bundesligaprofi Martin Harnik stehe. Das macht mich stolz und soll bestenfalls so bleiben.

Bekommen Sie von Ihren Teamkollegen aufgrund der "Torjägerkanone™ für alle" das eine oder andere Tor mehr aufgelegt?

Nicht, dass ich wüsste. (lacht) Zuletzt durfte ich aber erstmals einen Elfmeter im Seniorenbereich schießen. Grundsätzlich war das von unserem Kapitän eine Belohnung für meine bisherigen Leistungen in dieser Saison. Es war das erste Mal, dass ich bei den Herren wirklich Verantwortung übernommen habe. Ob "Die Torjägerkanone™ für alle" bei der Entscheidung, mich den Strafstoß schießen zu lassen, eine Rolle gespielt hat, müssten Sie unseren Kapitän fragen. (lacht)

Klares Ziel: Ramien Safi möchte mit dem Brinkumer SV in die Regionalliga aufsteigen. Brinkumer SV

Auch insgesamt läuft es für Ihre Mannschaft sehr gut. Nach elf Partien stehen 30 Punkte und 52:12 Tore zu Buche. Schon jetzt haben Sie sich gemeinsam mit dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter Bremer SV von der Konkurrenz abgesetzt. Wie stehen die Titelchancen?

Wir haben beim Brinkumer SV ein klares Ziel - und das ist der Aufstieg. Wir wollen unbedingt in die Regionalliga Nord, wissen aber, dass es noch ein langer und schwieriger Weg bis dahin ist. Alle Gegner sind bis in die Haarspitzen motiviert, um uns zu besiegen. Fakt ist aber auch, dass wir langfristig nicht der Jäger des Bremer SV sein wollen. Wir möchten der Gejagte werden. Um das zu schaffen, ist jedes Spiel wichtig. Wir dürfen uns kaum Ausrutscher erlauben.

Sie sind gebürtiger Niederländer, haben in der Jugend für ADO Den Haag gespielt. Wollen Sie irgendwann zurück in die Niederlande oder in Deutschland bleiben?

Meine Eltern leben auch in Deutschland und ich fühle mich hier heimisch. Deshalb habe ich erst einmal nicht vor, zurück in die Niederlande zu gehen. Mein älterer Bruder, andere Verwandte und einige Freunde wohnen aber in Holland. Hin und wieder bin ich dort zu Besuch. Außerdem heißt mein Lieblingsklub Ajax Amsterdam. Es gibt also verschiedene Gründe, um zwischendurch in die Heimat zu fahren.

Was ist Ihr größter Traum im Fußball?

Als Kind wollte ich immer Profi werden. Mittlerweile bin ich 21 und ich weiß, dass es von Jahr zu Jahr schwieriger wird, mir den Traum zu erfüllen. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Der Aufstieg mit Brinkum in die Regionalliga wäre ein erster großer Schritt.