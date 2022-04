Golla in letzter Sekunde: Löwen verpassen ein Ausrufezeichen

Die SG Flensburg-Handewitt hat im Kampf um einen Champions-League-Platz einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Bei den Rhein-Neckar Löwen gab es am Samstag nur ein 29:29 (12:13)-Remis.

So wirklich freuen wollte er sich nicht: SG-Keeper Buric herzt Kreisläufer Golla. imago images

Die SG, bei der Linksaußen Hampus Wanne mit elf Toren bester Werfer war, hat nun drei Punkte Rückstand auf die zweitplatzierten Füchse Berlin, die am Donnerstag ihr Auswärtsspiel beim BHC eindrucksvoll gedreht hatten. Für die Löwen machte Spielgestalter Andy Schmid sieben Treffer.

Da der isländische Rückraumspieler Teitur Einarsson mit einem grippalen Infekt kurzfristig ausgefallen war, musste SG-Coach Maik Machulla einmal mehr improvisieren. In der Abwehr spielte der Norweger Magnus Röd, der zuvor noch eine Corona-Quarantäne hinter sich gebracht hatte, im Angriff übernahm Franz Semper. Der angeschlagene Spielmacher Jim Gottfridsson stand zwar in der ersten Sieben, hatte aber deutliche Probleme mit seinem verletzten Sprunggelenk.

Die Norddeutschen konnten sich vor 5144 Zuschauern auf ihren Torhüter Kevin Möller verlassen. Allein in der ersten Halbzeit zeigte der dänische Nationalkeeper 16 seiner insgesamt 25 Paraden. Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es für die Flensburger den nächsten personellen Rückschlag, als Aaron Mensing mit einer Fußverletzung vom Feld musste. In einer spannenden Schlussphase rettete Johannes Golla in allerletzter Sekunde nach riskantem Anspiel von Gottfridsson mit dem Treffer zum 29:29 wenigstens einen Punkt für die SG.

Für die Norddeutschen geht es Schlag auf Schlag weiter: Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet das Rückspiel in der Viertelfinal-Qualifikation der Königsklasse. Das Hinspiel gegen Pick Szeged gewannen Golla & Co. mit 25:21.

Rhein-Neckar Löwen - SG Flensburg-Handewitt 29:29 (13:12)

Tore für die Löwen: Schmid 7/2, Groetzki 5, Knorr 5, Helander 3, Kirkelökke 3, Lagergren 3, Gislason 2, Horzen 1

Tore für die SG: Wanne 11/3, Golla 6, Steinhauser 4, Johannessen 3, Larsen 2, Gottfridsson 1, Mensing 1, Möller 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 5144

Strafminuten: 6 / 4

Disqualifikation: - / -