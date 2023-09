Erleichterung bei den Löwen nach erstem Saisonsieg

Nach zwei Niederlagen in Folge feierten die Rhein-Neckar Löwen den ersten Sieg in der neuen Saison. Gegen Erlangen gab es ein 34:24 (18:11).

Erleichtert: Patrick Groetzki freute sich über den ersten Saisonsieg in der HBL. IMAGO/Werner Schmitt

Im Heimspiel gegen den HC Erlangen setzte sich der Pokalsieger, der als einziges Team aufgrund mehrerer Verlegungen in der HBL erst drei Spiele bestritten hat, mit 34:24 (18:11) durch. Durch den Sieg kletterten die Löwen mit aktuell 3:3 Punkten auf Platz elf der Tabelle, die Mittelfranken belegen Rang zehn (4:6).

Das Team von Trainer Sebastian Hinze benötigte eine gute Viertelstunde, um gegen Erlangen das Kommando zu übernehmen. Schlüssel zum Erfolg waren eine starke Defensive sowie ein gut aufgelegter Torhüter Mikael Appelgren. Der Schwede glänzte mehrfach mit guten Paraden, während vorne Kapitän Patrick Groetzki und der erst 19 Jahre alte David More mit jeweils sieben Treffern die Offensive prägten. Das traf aber auch auf Philipp Ahouansou zu, der nicht nur mit Toren, sondern auch immer wieder mit klugen Pässen im Spielaufbau auftrumpfte.

Die Entscheidung in Mannheim war im Grunde bereits zur Halbzeit gefallen, in die die Löwen mit einem klaren 18:11 gegangen sind, auch weil der HCE zuvor drei Siebenmeter ungenutzt gelassen hatte. Im zweiten Durchgang reichte den Hausherren eine konzentrierte Leistung, um den Sieg am Ende souverän über die Runden zu bringen.

Am Ende war es ein rundum gelungener Montag für die Heimmannschaft, die bereits vor der Partie einen Erfolg vermelden konnte: U-21-Weltmeister-Torwart David Späth verlängerte seinen ursprünglich bis 2025 laufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2027.

Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen 34 : 24 (18:11)

Rhein-Neckar Löwen: Groetzki 8/1, More 7, Ahouansou 6, Kohlbacher 3, Lindenchrone Andersen 3, Kirkelökke 2, Knorr 2, Davidsson 1, Gislason 1, Oskarsson 1

HC Erlangen: Jeppsson 4, Bialowas 3, Olsson 3, Zechel 3, S. Firnhaber 2, Seitz 2, Steinert 2/1, Svensson 2, Bissel 1, Heiny 1, Lönborg 1

Zuschauer: 4.808

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler / Maike Merz

Strafminuten: 2 / 8