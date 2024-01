Qualität, Flexibilität: Saarbrücken holt vereinslosen Becker

Der 1. FC Saarbrücken hat Robin Becker unter Vertrag genommen. Der Abwehrspieler war zuletzt vereinslos.

Die Saarländer, die am Freitag den 24. Spieltag in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II eröffnen (19 Uhr, LIVE! bei kicker) und am Mittwoch in einer Woche (7.2., 20.45 Uhr) den Pokal-Knüller gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach vor Augen haben, haben kurz vor Ende der Winter-Transferperiode Robin Becker verpflichtet.

Der 27-Jährige kennt sich in der 3. Liga bestens aus, für Braunschweig (60) und zuletzt für Dresden (20) lief er insgesamt 80-mal dort auf. Aber auch Zweitliga-Erfahrung bringt Becker mit, 40 Partien bestritt er für Dresden, Braunschweig und Heidenheim.

Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern. Trainer und Manager Rüdiger Ziehl

Nach drei Jahren bei Dynamo war Becker, der bei Bayer 04 Leverkusen ausgebildet wurde und alle Jugendnationalmannschaften des DFB durchlief, seit vergangenem Sommer vereinslos und nimmt nun beim FCS einen neuen Anlauf.

"Robin hat seine Qualität und Flexibilität als Abwehrspieler in der 2. und 3. Liga unter Beweis gestellt. Er wird unsere Optionen in der Defensive erweitern und soll schnellstmöglich integriert werden", begründete Trainer und Manager Rüdiger Ziehl die Verpflichtung des Defensivspielers.

Keine Tore und nur ein Zähler 2024

Saarbrücken legte im neuen Jahr mit nur einem Zähler aus zwei Spielen einen Fehlstart hin, zudem gelang auch noch kein Tor 2024. Bei einem Spiel weniger beträgt der Abstand auf den anvisierten Tabellenrang drei, den Ulm derzeit innehat, schon neun Punkte.