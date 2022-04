Bitterer Moment für Rooney: Derby County steigt in die 3. Liga ab

Zum ersten Mal seit 1986 muss Englands Traditionsverein Derby County wieder in die 3. Liga absteigen. Trainer Wayne Rooney konnte den 21-Punkte-Abzug sportlich nicht kompensieren.

Das hoch verschuldete Derby County verlor am Montag 0:1 bei den Queens Park Rangers, der Gegentreffer fiel in der 88. Minute durch Mittelfeldspieler Luke Amos. Mitentscheidend für Derbys Abstieg war zudem das spektakuläre 4:4 zwischen Reading und Swansea City, wodurch die Hausherren drei Spieltage vor Schluss den Vorsprung auf den Rooney-Klub auf zehn Zähler stellten.

21 Punkte Abzug

Mit nur 31 Punkten aus 43 Zweitliga-Spielen muss Derby abermals nach 1986 in die englische Drittklassigkeit. Sportlich hatte Rooneys Mannschaft mehr Punkte geholt, doch dem 1884 gegründeten Klub wurden am 22. September 2021 vom Ligaverband wegen eines Antrags auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens zwölf Punkte abgezogen, am 16. November folgten weitere neun Zähler Abzug. Mit den 21 Zählern mehr auf dem Konto würden die Rams aktuell auf dem 17. Tabellenplatz der 24 Mannschaften umfassenden Liga liegen.

Rooney: Rettung der Rams 2021 als Spielertrainer und Trainer

2008 stieg Derby County, der Meister der Jahre 1972 und 1975, als Tabellenletzter aus der Premier League ab. Der ehemalige Nationalspieler Rooney beerbte nach dem 11. Spieltag der Saison 2020/21 Philip Cocu als Trainer der Rams, die damals mit sechs Punkten das Tabellenende zierten. Nach seiner Zeit als Spielertrainer wurde er Mitte Januar direkt zum Coach ernannt.

In einem dramatischen Saisonfinale hielt Rooney Derby in der Championship, weil er mit seinem Team am letzten Spieltag gegen das Schlusslicht Sheffield Wednesday 3:3 spielte und der Mitkonkurrent Rotherham United in Cardiff nicht über ein 1:1 hinauskam.

In dieser Spielzeit blieb die Rettung dagegen aus.