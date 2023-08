Kittel und Rakow: Mit zwei Kurzeinsätzen nach Europa

Der Ex-Hamburger Sonny Kittel spielte bisher zweimal für seinen neuen Klub Rakow Tschenstochau - zweimal international. Mit den Polen schaffte er am Mittwochabend den Einzug in die Gruppenphase des Europapokals.

Steht mit Rakow mindestens in der Gruppenphase der Europa League: der Ex-Hamburger Sonny Kittel. IMAGO/Newspix

Sonny Kittel war am 20. Juli nach vier Jahren beim Hamburger SV zum polnischen Meister Rakow Tschenstochau gewechselt und feierte sein Debüt gleich in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Beim Heimspiel gegen den aserbaidschanischen Klub Qarabag Agdam wurde der 30-jährige Mittelfeldspieler in der Schlussphase beim Spielstand von 2:2 eingewechselt - und erlebte eine Traumeinstand.

In der ersten Minute der Nachspielzeit jagte der Techniker zum 3:2 in den Winkel - und sorgte damit für eine gute Ausgangslage, um im Rückspiel in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku eine Runde weiterzuziehen.

Auch am Mittwochabend saß Kittel zunächst auf der Bank, als der deutsche FIFA-Schiedsrichter Sven Jablonski im Nationalstadion anpfiff. Nach torloser erster Hälfte ging es zu Beginn des zweiten Durchgangs zunächst für die Gäste aus Polen erfolgreich los: Mittelfeldspieler Fran Tudor bekam über Jean Carlos und Marcin Cebula auf der rechten Seite den Ball zugespielt, ließ einen Gegenspieler stehen und drang energische in den Strafraum ein. Gegen seinen Dropkick in den linken Winkel war Qarabag-Keeper Sharudin Magomedaliyev völlig machtlos (51.).

Jubel nach dem Hammer zum 1:0: Fran Tudor von Rakow Tschenstochau. IMAGO/Newspix

Kittel kommt direkt nach dem Gegentreffer zum 1:1

Die Aserbaidschaner waren nun gefordert und schafften schnell den Ausgleich: Mittelstürmer Redon Xhixha lenkte eine Flanke aus dem Halbfeld mit dem linken Fuß technisch anspruchsvoll ins lange Eck - auch hier war für Rakows Torwart Vladan Kovacevic nichts zu halten (60.). Direkt nach dem Gegentreffer zum 1:1-Ausgleich brachte Tschenstochaus Trainer Dawid Szwarga Kittel aufs Feld, um den noch immer vorhanden Vorsprung aus beiden Spielen über die Zeit zu retten.

Der Schachzug ging auf, auch in der verbleibenden halben Stunde plus sieben Minuten Nachspielzeit konnten die Polen das 1:1 halten. Allerdings benötigten sie hierfür auch eine gewisse Portion Glück, denn Qarabags Mittelfeldmann Marko Jankovic traf in der 74. Minute nur das Gestänge.

Gruppenphase der Europa League hat Rakow sicher

Mit dem Erreichen der dritten Qualifikationsrunde hält Rakow den Traum von der Königsklasse am Leben. Als nächstes wartet auf Kittel & Co. am 9. und 15. August der zyprische Klub Aris Limassol, der seit Sommer 2022 vom ehemaligen Auer Coach Aleksey Shpilevski trainiert wird. Dass Limassol alles andere als ein einfacher Gegner wird, bewiesen die Zyprer mit ihren Schützenfesten gegen BATE Baryssau - im Hinspiel hieß es 6:2, das Rückspiel endete 5:3.

Unabhängig wie weit die Reise von Tschenstochau in der Champions-League-Qualifikation noch gehen wird, steht nun schon fest, dass der polnische Meister fix in der Gruppenphase der Europa League stehen wird.