23 Punkte Vorsprung wie Qarabag hat Bayer 04 in der Bundesliga nicht. Auf den FC Bayern sind es aber immerhin schon zehn Zähler. In der Europa League steht wie gewohnt wieder Kovar im Tor - auch sonst gibt es einige Wechsel. Im Vergleich zum 2:0 in Köln verbleiben nur Tah, Andrich und Grimaldo in der Startelf. Kossounou, Tapsoba, Tella, Palacios (Startelf-Comeback), Adli, Borja Iglesias und Hlozek sind neu dabei, Stanisic, Hincapie, Frimpong, Xhaka, Hofmann, Wirtz und Schick bleiben auf der Bank