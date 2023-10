Pyrotechnik gegen Lübeck und Halle: Fünfstellige Geldstrafe für Mannheim

Der SV Waldhof ist vom DFB-Sportgericht mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.160 Euro belegt worden. Mannheimer Anhänger hatten im August bei zwei Heimspielen Feuerwerkskörper gezündet.

Wie der Verband in einer Pressemitteilung jüngst mitteilte, wurde der Drittligist "im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit zwei Geldstrafen" belegt, die sich im Gesamten auf eine Höhe von 18.160 Euro belaufen. Einen Betrag von 5900 Euro kann der Klub dabei wie üblich für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden", was dem DFB bis Ende März kommenden Jahres darzulegen wäre.

Pyrotechnik bei Heimspielen gegen Lübeck und Halle

Vor dem ersten Heimspiel der Drittliga-Saison 2023/24 gegen Aufsteiger Lübeck (2:2) präsentierten die SVW-Fans auf der Hintertortribüne eine Choreographie und zündeten zudem Pyrotechnik. Laut Verband "schossen Mannheimer Zuschauer mindestens 15 Raketen ab und zündeten zwei Knall- sowie fünf Rauchkörper". Der Anpfiff habe sich durch das Geschehen um drei Minuten verzögert. Beim Spiel gegen den Halleschen FC am darauffolgenden Wochenende (3:2) kam im Heimbereich laut DFB zudem ein Knallkörper zum Einsatz. Insgesamt beläuft sich die Strafe für den SVW damit auf 18.160 Euro.

Sportlich holten die Kurpfälzer mit vier Punkten in den beiden Partien ein Drittel ihrer bisherigen Saisonausbeute. Nach der Niederlage in Bielefeld am Wochenende sind die Mannheimer mittlerweile auf Tabellenplatz 16 abgerutscht. Kapitän Marcel Seegert forderte daher zuletzt deutlich: "In den nächsten Wochen müssen wir punkten." Am Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) empfangen die Quadratestädter die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund.

Auch Verl muss zahlen - Beide Vereine haben den Urteilen zugestimmt

Ein Ligakonkurrent der Mannheimer, auf den sie allerdings erst Ende November treffen, wurde ebenfalls mit einer Geldstrafe belegt, wenn auch zu einer weitaus geringeren. Der SC Verl wurde vom Kontrollausschuss aufgrund "unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger" mit einer 700-Euro-Geldstrafe belegt, da Anhänger der Ostwestfalen im Heimspiel gegen Jahn Regensburg (1:2) "mindestens zwei Rauchkörper" gezündet hatten.

Da sowohl die Mannheimer als auch die Verler den Urteilen zugestimmt haben, sind diese laut DFB damit rechtskräftig.