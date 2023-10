Pyro-Vorfall: Spiel zwischen Olympiakos und Panathinaikos abgebrochen

In der griechischen Fußball-Liga ist das Spitzenspiel zwischen Panathinaikos Athen und Olympiakos Piräus abgebrochen worden. Ein Spieler von Panathinaikos soll durch einen Böller verletzt worden sein.

In der griechischen Stoiximan Super League ist das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen am Sonntagabend nach einem Pyrotechnik-Vorfall abgebrochen worden. Wie die Zeitung "Protothema" berichtete, ist der spanische Panathinaikos-Profi Juankar beim Aufwärmen am Spielfeldrand in der 53. Minute von einem Feuerwerkskörper getroffen und verletzt worden. Nach fast zwei Stunden Spielunterbrechung sei die Partie kurz nach 23 Uhr Ortszeit abgebrochen worden.

Panathinaikos bleibt geschlossen in der Kabine

Eine offizielle Bestätigung der Liga für den Spielabbruch gab es zunächst nicht. Der Liveticker zur Partie auf der Internetseite blieb in der 50. Minute stehen. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Panathinaikos teilte auf der Plattform X mit, dass in der 50. Minute ein Knaller auf die Ersatzspieler beim Aufwärmen gefallen sein. "Juankar liegt verletzt am Boden. Unterbrechung im Spiel. Unser Team zieht sich in die Umkleidekabine zurück", schrieb der Klub. Eine Stunde später hieß es abermals bei X: "Unser Team bleibt in der Kabine."

Juankar ins Krankenhaus gebracht

Dem Bericht von "Protothema" zufolge soll der für das Spiel verantwortliche Arzt keine äußeren Verletzungen bei Juankar festgestellt haben. Panathinaikos habe jedoch darauf bestanden, dass der 33 Jahre alte Abwehrspieler weiteren Untersuchungen unterzogen werde. Juankar soll eine Verletzung am Ohr erlitten haben und sei in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete das griechische Sportradio.

Die Fernsehübertragung zeigte den Moment der Verletzung nicht. Juankar lag aber auf dem Rasen und hielt seine Ohren unmittelbar nach dem Knall des Böllers. Auch andere Spieler, die sich in der Nähe aufhielten, hielten ihre Ohren nach dem Zwischenfall.

Wie mit der Wertung des Spiels umgegangen wird, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch unklar. Olympiakos lag in der Tabelle vor dem Spiel nach sieben Spielen mit 19 Punkten auf Rang eins, drei Punkte dahinter folgte bereits Panathinaikos.