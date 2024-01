Purdy und Tua führen Pro-Bowl-Kader an - Neun 49ers-Spieler nominiert

Die NFL hat am Mittwoch (Ortszeit) die Kader für den diesjährigen Pro Bowl verkündet. Mit gleich neun Spielern stellen die San Francisco 49ers die meisten Akteure beim All-Star-Event, das wie gewohnt am Wochenende vor dem Super Bowl ausgetragen wird.

Von den neun 49ers-Profis (acht davon Starter, zwölf weitere stehen auf der Liste möglicher Nachrücker) kommen Quarterback Brock Purdy und Cornerback Charvarius Ward erstmals zu Pro-Bowl-Ehren. Purdy hatte bei der Wahl der Fans mit 451.864 die meisten Stimmen erhalten. Er ist der erste 49ers-Quarterback seit Jeff Garcia 2002, der im Pro Bowl steht. Beim 27:10-Erfolg bei den Washington Commanders hatte Purdy am vergangenen Wochenende Garcia Franchise-Rekord mit nunmehr 4280 Passing Yards in dieser Saison gebrochen.

Die weiteren Quarterbacks im Kader der NFC heißen Dak Prescott (Dallas Cowboys) und Matthew Stafford (Los Angeles Rams), für die AFC setzten sich bei der Wahl von Fans, Trainern und Spielern Tua Tagovailoa (Miami Dolphins, wie Purdy erstmals nominiert, meiste Fan-Stimmen in der AFC), MVP-Favorit Lamar Jackson (Baltimore Ravens) sowie Vorjahres-MVP Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) durch.

Serien-Pro-Bowler Donald - St. Brown fehlt trotz starker Saison

Geschichte schrieb Aaron Donald. Der Defensive Tackle der Rams wurde auch im zehnten Jahr seiner Karriere in den Pro Bowl gewählt. Das hatte auf seiner Position seit 1970 noch kein Spieler erreicht. Left Tackle Trent Williams (49ers) kann mit seiner insgesamt elften Berufung die meisten unter den Nominierten vorweisen. Insgesamt wurden 28 Spieler zum ersten Mal ins All-Star-Team gewählt, darunter auch Rams-Receiver Puka Nacua. Wide Receiver Amon-Ra St. Brown, der mit den Detroit Lions sicher für die Play-offs qualifiziert ist, schaffte es trotz starker Saison nicht ins Aufgebot der NFC.

Vergangenes Jahr führte die NFL ein neues Pro-Bowl-Format ein. Auf verschiedene Skill-Wettbewerbe folgt ein Spiel nach Flag-Football-Regeln, bei dem Tackles nicht erlaubt sind. Die beiden All-Star-Teams werden in Orlando am 4. Februar auch diesmal von den früheren Quarterback-Stars Peyton und Eli Manning trainiert. Der beste Grund, das Event trotz Nominierung zu verpassen: Super Bowl LVIII in Las Vegas am 11. Februar.