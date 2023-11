Schalkes Doppelspitze sorgt für Sieg bei der PSV - Defensive im Glück

Der FC Schalke 04 hat sein Testspiel bei der PSV Eindhoven gewonnen. Der Tabellenführer der Eredivisie trat stark ersatzgeschwächt an, doch bereitete der S04-Defensive Probleme.

Coach Karel Geraerts setzte trotz der Abwesenheit einiger Spieler wieder auf sein bewährtes 3-5-2-System und die Schalker wären fast früh in Führung gegangen. Allerdings lupfte Terodde nur an den Außenpfosten (4.) und dessen Sturmpartner Topp köpfte freistehend vorbei (9.).

Hinten ließ S04 gegen den stark ersatzgeschwächten Eredivisie-Tabellenführer, der in dieser Spielzeit in der Liga noch ohne Punktverlust ist, lange nichts zu. In der 18. Minute hatten die Gelsenkirchener nach einem Missverständnis von Cissé und Heekeren dann Glück, Uneken schoss nur aufs Tordach.

Terodde schiebt ein - danach hat S04 Glück

Und vorne? Während Topp vor der Pause zwei Gelegenheiten ausgelassen hatte (37., 39.) machte es sein erfahrener Nebenmann Terodde nach Wiederanpfiff besser: Terodde schob nach einem Doppelpass mit Topp ein (63.).

Ansonsten war wenig geboten, die PSV kombinierte sich lediglich zweimal gefährlich in den gegnerischen Sechzehner. Hierbei war Schalke erneut mit Fortuna im Bunde: Bawuah schoss knapp vorbei (68.) und Vertessen traf die Latte (73.).

Topp erhöht mit Schlusspfiff

Es blieb nicht beim 1:0 aus Sicht von S04 - obwohl die Schalker mit dem Umschaltspiel Eindhovens ihre Probleme hatten, kam Topp mit Schlusspfiff noch einmal an die Kugel und belohnte sich im Strafraum für sein Engagement (90.+1).

Am Donnerstagvormittag (11 Uhr) testet S04 schon wieder. Dann gegen den belgischen Zweitligisten K. Patro Eisden.