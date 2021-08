Götze entscheidend beteiligt: PSV mit einem Bein in den Play-offs

Die PSV Eindhoven und Trainer Roger Schmidt haben den dänischen Vizemeister FC Midtjylland im Hinspiel der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation klar besiegt und stehen mit einem Bein in den Play-offs.

3:0 nach 32 Minuten

Eindhoven, das mit Götze im offensiven Mittelfeld begann, wurde seiner Favoritenrolle bereits im ersten Durchgang gerecht. Die Elf von Roger Schmidt (2014 bis 2017 Trainer in Leverkusen) ließ den Ball durch die eigenen Reihen laufen und suchte Lücken im Abwehrverbund der Dänen. Ergaben sich solche, spielten die Offensivkräfte schnell und zielstrebig nach vorne und zeigten sich vor dem Tor eiskalt: Madueke (19.), Götze (29.) und Gakpo (32.) nutzten die drei besten Chancen und sorgten dafür, dass die Partie schon nach rund 30 Minuten entschieden war.

Neben seinem selbst erzielten Tor zum 2:0 leitete Götze beide anderen Treffer ein und stellte die Verteidigung Midtjyllands zusammen mit dem wuseligen Madueke immer wieder vor Probleme. Die Gäste waren bemüht, offensiv für Akzente zu sorgen, kamen jedoch nur selten gefährlich ins letzte Drittel. So standen die Niederländer zur Pause schon mit einem Bein in der nächsten Runde.

PSV vergibt Chancen - Midtjylland läuft meist hinterher

In der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel am Spielgeschehen. Die Hausherren dominierten nach Belieben und hatten den Gegner im Griff. Sviatchenko (61.) und Evander (90.+2) hatten auf Seiten der Dänen die einzig nennenswerten Möglichkeiten, brachten ihre Abschlüsse jedoch nicht aufs Tor. Sonst waren Chancen nur auf der anderen Seite zu sehen, denn Midtjylland hatte der PSV-Offensive kaum etwas entgegenzusetzen: Madueke (49., 54., 82), Gakpo (64., 73.), Zahavi (75.) und Götze (89.) verpassten den vierten Treffer allesamt, weshalb es am Ende beim hochverdienten 3:0-Erfolg blieb.

Im Rückspiel am kommenden Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) haben die Dänen die Chance, das Ruder herumzureißen, was nach dem Klassenunterschied im Hinspiel aber eher unwahrscheinlich scheint. Der Sieger dieses Duells trifft in den Play-offs dann auf Spartak Moskau oder Benfica Lissabon - je nachdem, wer sich in diesem Aufeinandertreffen durchsetzt.