PSV nimmt Götze zur Halbzeit raus und geht gegen Feyenoord unter

Nach zuvor vier Siegen aus vier Spielen hat die PSV Eindhoven im Heimspiel gegen Feyenoord eine herbe Schlappe einstecken müssen.

Eindhoven hatte in Durchgang eins leichte optische Vorteile, weite Teile des Spiels liefen jedoch im Mittelfeld ab. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel dann überraschenderweise das erste Tor für den Außenseiter Feyenoord. Pendersen flankte zu Toornstra am Strafraumrand, der den Ball mit der Innenseite volley in die rechte Ecke versenkte (45. +1) und sein Team mit dem Pausenpfiff in Führung brachte.

Zur zweiten Hälfte nahm PSV-Coach Roger Schmidt gleich drei personelle Änderungen vor: Für Zahavi kam Vertessen, Thomas für Pröpper und auch Götze wurde durch Doan ersetzt.

Nach dem Seitenwechsel gaben die Hausherren die Partie jedoch zunehmend an die Gäste ab, die ihre Chancen nutzten. In der 72. Minute war es Linssen, der die Flanke von Sinisterra aus der Strafraummitte in die linke untere Ecke einnetzte. Das Offensivspektakel sollte weitergehen - diesmal versenkte Toornstra, der die Kugel von Dessers vor die Füße gelegt bekam, aus der Distanz in die Tormitte. In der Schlussphase lief die Partie fast ausschließlich in der Eindhovener Hälfte ab, den Schlusspunkt setzte der Vorlagengeber des 3:0. Vom Zentrum des Sechzehners aus pfefferte Dessers die Kugel, die er von Sinisterra vorgelegt bekam, in das Netz. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und Feyenoord jubelte über den 4:0-Endstand.

Am Mittwoch trifft PSV Eindhoven auf die Go Ahead Eagles (LIVE! 18.45 Uhr bei kicker), um 21 Uhr empfängt Rotterdam den SC Heerenveen.