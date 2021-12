Eindhoven überwintert dank "Torjäger" Mwene als Spitzenreiter - Ajax' Kuriosum

30 Tore Rückstand? Kein Problem: Die PSV Eindhoven geht als Eredivisie-Spitzenreiter ins neue Jahr. Beim 2:0 gegen Deventer war Ex-Bundesligaprofi Mwene Matchwinner.

Stell dir vor, du hast nach 18 Spieltagen ein Torverhältnis von 56:4 - und bist nur Zweiter: Ajax Amsterdam geht tatsächlich als Verfolger in die Winterpause der Eredivisie. Die PSV Eindhoven konterte am Tag vor Heiligabend den 5:0-Sieg des Titelverteidigers gegen Fortuna Sittard mit einem 2:0 gegen Aufsteiger Go Ahead Eagles Deventer und verteidigte ihre Tabellenführung.

Obwohl das Team von Trainer Roger Schmidt in Ramalho (30.) den nächsten verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen hatte, geriet der Heimsieg gegen offensivschwache Gäste nie in Gefahr. Der frühere Bundesliga-Profi Mwene gab mit seinem platzierten 17-Meter-Schuss früh die Richtung vor (9.) - das dritte Saisontor für den Rechtsverteidiger, der gerade zum "Torjäger" wird: Alle drei Treffer erzielte er in den letzten drei Spielen.

Nach der VAR-Notbremse macht Eindhoven alles klar

Die PSV kontrollierte die Partie ohne großen Glanz und lange, ohne nachzulegen: Götze mit einem Volleyschuss aus spitzem Winkel (33.) und Vertessen mit einem überhasteten Abschluss aus bester Position (45.+3) verpassten ebenso die frühe Vorentscheidung wie Vinicius (55.).

Erst nachdem Gäste-Verteidiger Kramer nach VAR-Eingriff für eine Notbremse an Vertessen Rot gesehen hatte (68.) - Schmidt hatte sich zuvor vehement beim Vierten Offiziellen beschwert -, machte Eindhoven alles klar: Mwene setzte bei einem langen Ball in den Strafraum stark nach und bediente Gakpo, der mühelos zum 2:0 einschoss (78.).

Sechs Minuten später scheiterte der eingewechselte Romero an der Oberkante der Latte - für die Kantersiege bleibt in dieser Liga eben Ajax verantwortlich. Wenn die Eredivisie am 14. Januar ihren Spielbetrieb wieder aufnimmt, wird trotzdem Eindhoven mit einem Punkt Vorsprung Erster sein - mit einer um 30 Tore schlechteren Tordifferenz.