Dreierpack Lozano: PSV dreht nach Wiederanpfiff auf

Der Tabellenführer PSV Eindhoven dreht nach Wiederanpfiff auf und gewinnt gegen Ajax Amsterdam deutlich mit 5:2. Der Rekordmeister rutscht damit auf den letzten Tabellenplatz.

Vor dem Duell der Rivalen PSV Eindhoven und Ajax Amsterdam bot sich in der Eredivisie ein ungewohntes Bild. Der Rekordmeister aus der niederländischen Hauptstadt reiste als Vorletzter zum Spitzenreiter. Verunsichert traten die Gäste dennoch nicht auf, vielmehr startete Ajax engagiert, scheiterte jedoch an der eigenen Chancenverwertung. Brobbey (3., 6.) verpasste zwei Mal die frühe Führung. Doch auch der Gastgeber versteckte sich nicht und einzig der eigene Mitspieler Lozano hinderte Tillman an der Führung (9.).

Van den Boomen eröffnet - Brobbey verfehlt

Es war der Auftakt einer spektakulären ersten Hälfte, in der van den Boomen mit seinem Distanzschuss - dank Mithilfe von Ramalho und Benitez - Ajax in Führung brachte (10.). Es sollte ein womöglich entscheidender Moment folgen: Brobbey verfehlte das leere Tor aus fünf Metern (13.) - ein Fehlschuss für den Jahresrückblick.

Lozano bestrafte die Gäste und verwandelt eiskalt ins kurze Eck zum Ausgleich (20.). Und es ging weiter Schlag auf Schlag: Hlynsson scheiterte an einer fantastischen Reaktion des PSV-Schlussmannes (21.), sowie de Jong kurze Zeit später am Ex-Frankfurter Ramaj im Tor von Ajax (22.).

Bergwijns zu zentraler Abschluss sollte jedoch für lange Zeit der letzte Aufreger sein (24.), da aufgrund eines medizinischen Notfalls auf den Rängen das Spiel in der Folge unterbrochen werden musste (32.). Der Zuschauer konnte glücklicherweise das Stadion auf den eigenen Beinen verlassen.

Für einen Abbruch des Spielflusses sorgte die Unterbrechung nicht, denn kurz nachdem das Spiel weiterging, führte Ajax erneut: Brobbey nutzte seine dritte Großchance zum 2:1-Pausenstand (45.+3.).

PSV überrennt Ajax nach Wiederanpfiff

Nach der Pause der schnelle Schock für den Rekordmeister: De Jong staubte ab (49.) und der eingewechselte Saibari stolperte den Ball über die Linie (52.). Mit dem Doppelschlag hatte der Tabellenführer das Spiel in nur drei Minuten gedreht. Und es sollte noch schlimmer kommen: Ajax ließ sich auskontern, und Lozano musste nur noch einschieben. Drei Tore innerhalb von elf Minuten brachten die PSV auf die Siegerstraße.

Zwar versuchte Ajax noch einmal alles reinzuwerfen, aber mit dem Selbstvertrauen von neun Siegen in neun Spielen im Rücken zeigte der Gastgeber keine Blöße mehr, dafür aber Gaaei: Der Rechtsverteidiger passte bei eine Flanke nicht auf, sodass Lozano im Rutschen per Ping-Pong-Spiel mit Ramaj den Ball über die Linie befördern konnte (72.). Das dritte Tor des Mexikaners am Sonntagnachmittag.

In der Folge trudelte das Spiel aus, die PSV schaltete mehrere Gänge zurück und die Gäste konnten außer bei Brobbeys Abseitstor keine gefährlichen Offensivaktionen initiieren (85.). So durfte sich der Rekordmeister geistig auf das wichtige Kellerduell mit Volendam am Donnerstag (19 Uhr) vorbereiten: Denn da der kommende Gegner am Sonntag gewann, rutschte Ajax auf den letzten Platz in der Eredivisie.