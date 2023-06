PSV Eindhoven verpflichtet Bosz: "Ziel ist es, Meister zu werden"

Nach der Trennung von Ruud van Nistelrooy hat die PSV Eindhoven auf der Trainerbank einen Nachfolger gefunden: Es ist ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Ende Mai hatte der Verein die Trennung vom sportlich eigentlich erfolgreichen Trainer bekanntgegeben, nun bestätigte Eindhoven die Ernennung des Nachfolgers: Peter Bosz wird in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie des niederländischen Erstligisten stehen.

"Vom ersten Moment an hatte ich ein gutes Gefühl", sagte Bosz am Montag bei seiner offiziellen Vorstellung. "Sowohl die PSV als auch ich sind hungrig nach Leistung. Unser Ziel ist es, Meister zu werden. Das ist es, was wir anstreben."

In der Bundesliga war der 59-Jährige für fünf kurze Monate 2017 für Borussia Dortmund als Trainer tätig, von 2019 bis 2021 coachte Bosz Bayer Leverkusen. Die letzte Station des Niederländers war der französische Erstligist Olympique Lyon, hier war Bosz im Herbst 2022 entlassen worden und seitdem vereinslos gewesen.

Sportdirektor Stewart: "Peter war der Wunschkandidat"

Bosz unterschrieb in Eindhoven einen Vertrag über drei Jahre bis 2026. Der 59-Jährige war die erste Wahl der PSV-Bosse: "Peter war der Wunschkandidat, und wir sind sehr froh, dass es geklappt hat", sagte Sportdirektor Earnest Stewart. Stewart wie auch Geschäftsführer Marcel Brands erhoffen sich mit der Verpflichtung von Bosz eine spielerische Entwicklung: "Mit Peter wollen wir den Spielstil weiter entwickeln, um unsere Ziele zu erreichen", sagte Stewart.

Bosz wird Rob Maas und Terry Peters als Assistenten mitbringen. Über die weitere Besetzung des Trainer- und Funktionsteams wird die PSV in naher Zukunft informieren.