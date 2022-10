Bosz in Lyon entlassen - Blanc übernimmt

Hochkarätiger Trainerwechsel in der Ligue 1: Olympique Lyon hat Peter Bosz (58) von seinen Aufgaben entbunden. Für ihn übernimmt der ehemalige französische Nationaltrainer Laurent Blanc (56).

Peter Bosz (li.) musste sein Amt als OL-Trainer an Laurent Blanc (re.) abtreten.

Der Verein gab den Trainerwechsel am Sonntagabend bekannt. Blanc unterschreibt demnach einen Zweijahresvertrag bis 2024. Der Weltmeister von 1998 kehrt damit nach über sechsjähriger Abstinenz zurück in den europäischen Profifußball. Nach seiner ersten Station bei Girondins Bordeaux (2007 - 2010) war Blanc zwei Jahre lang französischer Nationaltrainer (2010 - 2012) und betreute im Anschluss von 2013 bis 2016 Paris St. Germain. Zuletzt arbeitete Blanc bis Anfang des Jahres in Katar bei Al-Rayyan.

In Lyon übernimmt Blanc nun ein Team, das unter Bosz den hohen Erwartungen weit hinterher hinkte. Der Niederländer übernahm den einstigen Serienmeister im Sommer 2021 kurz nach seiner Entlassung bei Bayer 04 Leverkusen, hatte aber vom Start weg einen schweren Stand. Eine äußerst chaotische OL-Saison endete mit einem enttäuschenden achten Platz, Präsident Jean-Michel Aulas hatte Bosz trotz großer Kritik aber immer wieder den Rücken gestärkt.

Großer Name für große Ambitionen

Nach dem 1:1 zu Hause gegen Aufsteiger Toulouse am Freitagabend war aber auch der Kredit, den Bosz bei der Vereinsführung genoss, aufgebraucht. Der Saisonstart sei "weit unter den Erwartungen und den gesetzten Zielen", hieß es in der Vereinsmitteilung.

Lyon steht nach zehn Spielen nur auf Platz neun - zu wenig für die hohen Ansprüche des Vereins, der sich seit Sommer in Mehrheitsbesitz des US-amerikanischen Milliardärs John Textor befindet. Dieser hatte bei seiner Ankunft verkündet, mit OL die Vormachtstellung von Paris St. Germain in der Ligue 1 attackieren zu wollen. Mit Blanc hat er nun zumindest einen großen Namen für die großen Ambitionen.