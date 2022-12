PSV bestätigt Rekord-Transfer: Gakpo vor Wechsel nach Liverpool

Cody Gakpo hat in den vergangenen Jahren eine steile Karriere hingelegt, sich stetig verbessert. Nun wagt der 23-Jährige den nächsten Schritt: Er steht unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Liverpool.

Hatte Liverpools Trainer Jürgen Klopp vor dem 3:1 bei Aston Villa noch über das Interesse an Jude Bellingham gesprochen, so dürfte er am Abend mit Wohlwollen vernommen haben, dass die Reds schon bald einen weiteren Top-Spieler begrüßen dürfen.

Am Montagabend teilte die PSV Eindhoven mit, dass man sich mit Liverpool auf einen Wechsel des Angreifers geeinigt habe. Gakpo würde sich auf den Weg nach England machen, wo noch einige Formalitäten zu klären seien. Über die Höhe der Ablöse wurden keine Angaben gemacht, allerdings sprach PSV-Manager Marcel Brand von einem "Rekord-Transfer".

Laut "The Athletic" soll sich die Summe zwischen 40 und 50 Millionen Euro bewegen. Eindhovens bisheriger Rekord-Transfer ist der Mexikaner Hirving Lozano, der 2019 für 45 Millionen zur SSC Neapel gewechselt war.

Fußballinteressierten ist Gakpo, dessen Arbeitspapier in Eindhoven noch bis 2026 läuft, schon länger ein Begriff, nicht zuletzt, weil er in der laufenden Saison mit neun Toren die Torjägerliste in den Niederlanden und mit zwölf Vorlagen auch die Assists-Statistik anführt.

Geplatzter Wechsel im Sommer

Dass dies so ist, ist durchaus überraschend, denn bereits im Sommer hätte Gakpo Eindhoven beinahe verlassen. "Ich dachte eigentlich, dass ich zu Manchester United wechseln würde", hatte er gegenüber der "Times" selbst offenbart - die Klubs hatten sich offenbar nicht einigen können.

Der geplatzte Wechsel hatte auch Folgen für den damaligen Technischen Direktor der PSV, John de Jong - der war daraufhin nämlich seinen Job los, weil er den Transfer entgegen der Anweisung des Aufsichtsrats nicht realisiert hatte.

Nun wird Gakpo den Klub, bei dem er seit seiner Kindheit spielt und für den er 51 Tore in 147 Profi-Spielen erzielt hat, doch noch verlassen - und zwar schon in diesem Winter, was Sportdirektor Marcel Brands zuletzt eigentlich ausgeschlossen hatte.

Bei der WM stand Gakpo aber noch einmal so richtig im Schaufenster und überzeugte dabei mit drei Toren in fünf Spielen offenbar nicht nur Fans und Bondscoach Louis van Gaal, sondern auch die Entscheider beim Liverpool.