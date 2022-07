Prominenter Receiver-Zuwachs: Tampa Bay holt Julio Jones

Einer der dominantesten Receiver des letzten NFL-Jahrzehnts hat ein neues Team gefunden. Julio Jones (33) spielt fortan für die Tampa Bay Buccaneers - und vor allem: mit Tom Brady.

Auf dem Papier bereits jetzt ein Duo, was den Defense Coordinators einiges an Kopfzerbrechen bereiten dürfte. Julio Jones schließt sich nach einem Jahr bei den Tennessee Titans den Tampa Bay Buccaneers an und wechselt in die NFC South, wo er zunächst für eine Saison unterschreibt. Das berichtet NFL-Insider Tom Pelissero. Jones, seit 2011 in der Liga, ist vor allem durch seine dominante Zeit bei den Atlanta Falcons bekannt (er wurde dort siebenmal in den Pro Bowl gewählt), ehe es den 1,91 Meter großen Modellathleten mit der Hoffnung auf einen Super-Bowl-Run 2021 zu den Titans zog.

Titans-Abstecher die pure Enttäuschung

Diese Rechnung ging nicht auf: Nur 31 Catches, 434 Yards sowie einen Touchdown (alles Karriere-Negativwerte) konnte Jones in der Regular Season beisteuern, ehe in den Divisional Play-offs gegen die Cincinnati Bengals Schluss war. Eine Enttäuschung für beide Seiten, die in der Entlassung nach nur einer Spielzeit gipfelte.

Jetzt also die Hoffnung auf den finalen Super-Bowl-Run 2.0, allerdings mit Altmeister Tom Brady (44). Der kann nach seinem Comeback aus dem kurzzeitigen Ruhestand neben Jones auf weitere Top-Receiver zurückgreifen: Chris Godwin (der sich aktuell von einem Kreuzbandriss erholt), Mike Evans und Neuverpflichtung Russell Gage (ebenfalls mit Falcons-Vergangenheit) sollen gemeinsam für ordentlich Yards sorgen und das Karriereende von Star-Tight-End Rob Gronkowski vergessen machen.

