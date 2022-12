Prominente Unterstützung beim MSV: Sam verstärkt das Trainerteam

Das Trainerteam des MSV Duisburg erhält prominente Unterstützung bis zum Saisonende: Ex-Nationalspieler Sidney Sam steigt bei den Zebras ein.

"Das ist eine spezielle Vorbereitung", meinte Chefcoach Torsten Ziegner, der am Mittwoch mit seiner Mannschaft die Winterpause beendet hat. "Aufgrund der Tatsache, dass wir so viel Zeit haben, werden wir unsere Vorbereitung ähnlich einer Sommervorbereitung gestalten."

Und da erhält Ziegner einen prominenten Mitstreiter. Sidney Sam wird "im Rahmen seiner Trainerausbildung das Team von Torsten Ziegner für den Rest der Spielzeit 2022/23" unterstützen, wie der Drittligist am Mittwoch mitteilte. So wird der Ex-Nationalspieler, der fünfmal für Deutschland auflief, ab Mittwochnachmittag "die Arbeit mit der MSV-Elf aufnehmen".

Sam hatte seine Karriere vor über einem Jahr bei Antalyaspor beendet, in der Bundesliga bestritt er für den Hamburger SV, Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04 und Darmstadt 98 insgesamt 122 Bundesliga-Partien, 15 Champions- und 17 Europa-League-Spiele stehen auch in seiner Vita. In Duisburg wird er nun erste Erfahrungen als Trainer sammeln.

Ziegner will bei den Meiderichern "weiterhin an unseren Themen im Spiel gegen den Ball arbeiten. Gleichzeitig wollen wir in der Offensive Fortschritte machen, um in der Rückrunde torgefährlicher zu sein." Da kann Sam sicherlich seine Expertise einbringen, schließlich trug sich der 34-Jährige als Mittfeldspieler 26-mal in der Torschützenliste im deutschen Oberhaus ein.

Mai fehlt - Bakir trainiert individuell

Beim Trainingsauftakt wird Abwehrchef Sebastian Mai fehlen, der nach Vereinsangaben eine Mandelentzündung auskuriert. Auch Alaa Bakir, der seit dem 5. Spieltag aufgrund eines Meniskusrisses nicht mehr auflaufen konnte, steigt noch nicht ins Mannschaftstraining ein. Ziegner will den Mittelfeldspieler vorsichtig heranführen Bakir trainiert individuell.