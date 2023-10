Profivertrag für Regensburgs Bauer

In der Bayernliga Nord trifft er derzeit fast wie am Schnürchen, was nun belohnt wurde: Der SSV Jahn Regensburg hat Eigengewächs Jonas Bauer mit einem Profivertrag ausgestattet.

Drittligist Jahn Regensburg setzt für die Zukunft auf Jonas Bauer. Der 20-jährige Offensivspieler, der zur U 13 in die Nachwuchsabteilung "Jahnschmiede" gekommen war, unterschrieb einen Profivertrag bis zum 30. Juni 2025 in der Domstadt. Das teilten die Oberpfälzer am Donnerstag mit.

Derzeit ist Bauer noch vornehmlich bei der U 21 des SSV Jahn in der Bayernliga Nord aktiv. In der laufenden Saison 2023/24 erzielte er in 16 Einsätzen bereits zehn Tore und belegt damit den zweiten Platz in der Torschützenliste. Zudem trainiert der gebürtige Pfaffenhofener bereits seit Anfang dieser Saison regelmäßig bei der Profimannschaft mit.

Perspektive aufgezeigt

"Jonas ist ein interessanter Offensivspieler, der mit seiner Dynamik und seinen mutigen Eins-gegen-eins-Aktionen bereits in der Bayernliga Nord unter Beweis gestellt hat, welche Qualitäten er besitzt. Nun wollen wir ihm die Perspektive aufzeigen, sich an das Leistungsniveau der Profis heranzuarbeiten", erklärte Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, und skizzierte die weitere Vorgehensweise: "In der U 21 soll er weiterhin wichtige Spielpraxis sammeln und dort weiter als Leistungsträger vorangehen."

Bauer selbst zeigte sich überglücklich und sagte: "Ich kann es gerade noch nicht in Worte fassen, freue mich sehr und bin dankbar, hier unterschrieben zu haben. Nun will ich weiterhin an mir arbeiten und mich weiter integrieren, um perspektivisch noch näher an die Mannschaft heranzurücken."

Die Regensburger Profis belegen in der 3. Liga aktuell den dritten Platz. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) steht ein Heimspiel gegen den VfB Lübeck an. Die U 21 hat an diesem Wochenende spielfrei, für sie geht es in der Bayernliga erst am Samstag, 21. Oktober, mit einem Auswärtsspiel in Coburg weiter.