Probleme mit der Rasenheizung: Drohen Meppen Spielabsagen? - Thiele im Training

Der SV Meppen hat derzeit mit der Ingangsetzung seiner Rasenheizung zu kämpfen. Es drohen sogar Spielabsagen und der Umzug in ein Ausweichstadion.

Wegen der aktuell nicht funktionierenden Rasenheizung und des gefrorenen Bodens hatte das geplante Testspiel des SV Meppen gegen Werder Bremen in dieser Woche schon nicht in der heimischen Hänsch-Arena ausgetragen werden können und findet nun an diesem Donnerstag in Bremen statt.

Doch weshalb steht die Rasenheizung in Meppen still? Wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" meldet, fehlt momentan ein mobiles Heizaggregat, um die Technik hochzufahren. Dieses Aggregat sei "im Moment absolut nicht lieferbar, es gibt da Engpässe", sagte SVM-Pressesprecher Thomas Kemper.

28 Kilometer Rohre

Die Technik funktioniert so: Die insgesamt 28 Kilometer langen Rohre, die im Sommer 2018 im Meppener Stadion unterirdisch verlegt worden waren und mit einem Gemisch aus Frostschutzmittel und Wasser befüllt wurden, werden bei Frostereignissen über ein kurzfristig anzumietendes Heizaggregat via Heizöl befeuert. Offen ist nun, wann der SVM solch ein Aggregat auch in Händen halten kann. "Ob sich das bis Januar ändert, ist völlig offen", erklärte Kemper. "Das wissen wir nicht. Wir arbeiten daran, das zu bekommen, damit es planmäßig läuft." Eine Garantie gebe es jedoch nicht.

Falls es im Januar wieder friert, kann es natürlich dazu kommen, dass ein Spiel abgesagt werden muss. SVM-Pressesprecher Thomas Kemper

Und somit drohen dem Drittligisten nach der Winterpause Spielabsagen bei den Heimspielen. Kemper: "Falls es im Januar wieder friert und wir diese Temperaturen haben und das Aggregat nicht da ist, kann es natürlich dazu kommen, dass ein Spiel abgesagt werden muss. Oder verlegt werden muss." Plangemäß spielt Meppen im neuen Jahr zunächst am 21. Januar gegen den SC Freiburg II und am 11. Februar gegen 1860 München vor heimischem Publikum.

Verein hat kein Ausweichstadion angegeben

Ein Ausweichstadion hat der SV Meppen "aktuell nicht" angegeben. "Da müsste man sich dann entsprechend kümmern", so Kemper. Sollte es tatsächlich Spielabsagen geben, könnte das natürlich Auswirkungen auf den Abstiegskampf haben. In Form von Mehrbelastung durch englische Wochen, wenn Spiele nachgeholt werden müssten.

Zwei Trainingsgäste im Emsland

Dieser Tage begrüßt der SVM übrigens zwei Gastspieler im Training. Der frühere Papenburger Marek Janssen (25, Offensive, acht Saisontore) steht aktuell bei Regionalliga-Aufsteiger TuS Blau-Weiß Lohne unter Vertrag und soll im Werder-Test zum Einsatz kommen.

Dagegen wird der zweite, durchaus prominente Trainingsgast der Meppener, nicht beim Test in Bremen dabei sein. Timmy Thiele (31), bis 2011 für Werders U 23 und danach unter anderem für Jena, Kaiserslautern und Viktoria Köln aktiv, hält sich in dieser Woche bei den Emsländern fit.